Kinder der Grundschule Reichenbach werkeln für Weihnachten

Die Grundschule Reichenbach hat wieder das traditionelle Werkprojekt organisiert. Laut einer Pressemitteilung der Schule gestalten die Eltern und Großeltern in der Vorweihnachtszeit an dem Werkprojekt mit.

Für die Schule sei es etwas Besonderes, wenn die Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen an den Werkstücken arbeiten. In den kleinen Gruppen würden so viele „praktische und dekorative Gegenstände“ entstehen, an denen die Kinder später immer noch eine große Freude haben würden. Jedes Kind dürfe sein Werk nach der großen Ausstellung an der Weihnachtsfeier mit nach Hause nehmen. Die Grundschule Reichenbach bedankt sich bei allen Helfern.