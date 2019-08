Kinder bemalen Steine und machen daraus Komikfiguren

Aus grauen Marmorkieselsteinen bunte machen – das war die Aufgabe der Wanderfreunde Königsheim an die 15 Kinder, die zum Kinderferienprogramm an die Grillstelle in Königsheim gekommen waren.

Mit Acrylfarben ausgestattet bemalten die 4- bis 14-Jährigen am Freitagnachmittag unter der Anleitung von Dieter und Martina Wangler die Steine – und zeigten dabei große Begeisterung, wie es in einer Pressemitteilung der Wanderfreunde heißt.

Die Motive, mit denen die Kinder den Steinen gewissermaßen Leben verliehen, waren sehr unterschiedlich: Ein Kind malte ein Segelboot mit roter Flagge, ein anderes eine Komikfigur aus einer Kinder-Sendung aus dem Fernsehen.

Ein Kind nutze die natürliche Form eines Steines, die es wohl an einen Marienkäfer erinnerte, und malte mit den Farben einen solchen Käfer aus dem Stein.

Wieder andere beschrifteten die Steine mit guten Sprüchen, die die Kinder im Laufe des Jahres gehört haben.

Mit der Aktion sollten die Kinder nicht nur ihre Kreativität entfalten – sie lernten auch direkt, wie man Stockbrot backt und Würste grillt:

Isabel Hagen, Volker Seemann und Gerhard Mey zeigten den Kleinen, wie das geht.

Satt und mit selbst bemalten Steinen gingen die Kinder am Abend nach Hause.