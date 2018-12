Kinder basteln für guten Zweck

Kinder des Kindergarten Bubsheim, unter der Leitung von Eva Mengis, und die Kinder der Häring-Mitarbeiter sind auf Einladung der Anton Häring KG zu einem gemütlichen Bastelnachmittag für den guten Zweck im Betriebsrestaurant „Antonis“ zusammengekommen.

Rund 80 Kinder, waren der Einladung des Familienkonzerns zum Weihnachtsbastelngefolgt. Ein besonderer Ansporn für die Nachwuchskünstler: Jedes gebastelte Schmuckstück – ob Kugel, Stern oder Kerze – brachte automatisch einen Euro in den Spendentopf für die Organisation „Glücksmomente4kids" ein. „Es war eine rundum gelungene Aktion. Eltern der Kinder sowie unsere Teammitglieder standen den begeisterten Bastlern betreuend zur Seite – und so wurden am Ende des Tages sogar 375 Schmuckstücke fertiggestellt", zeigt sich Geschäftsführerin Miriam Häring, selbst Mutter von zwei Kindern, begeistert über das Engagement. Den Spendenbetrag an die gemeinnützige Organisation, die sich um benachteiligte Kinder aus der Region kümmert, rundete die Anton Häring KG auf 400 Euro auf.