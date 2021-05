Kielack sieht Gosheims Firmen gewappnet

Zu einem Gespräch haben sich der FDP-Landtagsabgeordnete Niko Reith und Gosheims Bürgermeister André Kielack (CDU) getroffen. Darüber berichet Reiths Büro in einer Pressemitteilung.

Für die rund 400 Unternehmen in Gosheim stellten die Transformation und der Strukturwandel zwar eine Herausforderung dar, so Bürgermeister Kielack, er sehe seine Firmen dabei aber gut gewappnet. Mit rund 200 MBit sei beispielsweise die Internet-Versorgung schon weit vorangeschritten.

Probleme beim Erlangen von Fördermitteln

Nachholbedarf gebe es allerdings beim Mobilfunknetz. Größere Probleme bereite der Gemeinde die Erlangung von Fördermitteln und Umsetzung verschiedener Projekte. Überbordende Bürokratie stelle dabei die größte Hürde dar.

„Gerne und aus voller Überzeugung setze ich mich in Stuttgart für einen Bürokratie-Abbau und mehr kommunaler Verantwortung ein. Oft können die Akteure vor Ort Entscheidungen besser treffen als Ministerien vom Schreibtisch in Stuttgart aus“, so lässt sich Reith zu den von Bürgermeister Kielack geschilderten Herausforderungen in der Pressemitteilung zitieren.

Kielack und Reith hätten eine baldige Fortsetzung ihres Dialogs vereinbart.