Kielack setzt sich für Edeka-Markt ein

Eingebettet zwischen „Susan & Mels“ Liedern „Wish you were here“ und „Pass uff di uff und lass die it linka“ war der 12. und für Gosheims Bürgermeister Andre Kielack erste Neujahrsempfang am Samstag im Gosheimer Rathaus.

Während diese beiden Titel auf die künftigen Pläne des neuen Bürgermeisters mit seinem Gemeinderat abzielen könnten – man wünscht sich möglichst bald einen Edeka-Markt und möchte in der Auseinandersetzung mit der Nachbarschaft aufmerksam sein – standen der Ausblick des neuen Bürgermeisters und die Ehrungen von verdienten Menschen aus Sport und Kultur im Vordergrund (Bericht folgt).

Wie sich Bürgermeister Andre Kielack die Zukunft vorstellt

Als Gast grüßte Justizminister Guido Wolf, der in seinem Grußwort von einem „Heuberger Leuchtturm“ schwärmte und zu Mut zum Zusammenhalt in Europa ermunterte. Er ließ sich dabei von der riesigen „Wolkenlampe“ im Sitzungssaal inspirieren und schlussfolgerte treffend: „Der Heuberg schwebt, ohne abzuheben.“

Wie sich Bürgermeister Kielack die Gosheimer Zukunft vorstellt, erläuterte er in seinem Projektplan für 2019. Zunächst will er sich um eine Verbesserung der Verkehrssituation am Schulzentrum, auch in Kooperation mit Wehingen, kümmern, damit die drei Verkehrsströme besser voneinander getrennt werden können. Für den geplanten Edeka-Markt habe er erst mit dem Standort „Hermle-Areal“ geliebäugelt. Es habe sich aber gezeigt, dass der Gemeinderat einstimmig der Ansicht sei, dass ein Standort beim Autohaus Nann besser geeignet sei. Die Gründe des Gemeinderates seien einleuchtend, und es müssten nun – „Sollten unsere Freunde aus Wehingen dies auch akzeptieren“, so Kielak – baldmöglichst realisiert werden. Er wolle sich auf jeden Fall mit ganzer Kraft dafür einsetzen.

In Bezug auf das Vereinshaus wolle er den von Bürgermeister Haller eingeschlagenen Weg weitergehen und die Frage klären, wer im künftigen Vereinszentrum einen Platz finden soll. Hier müsse auch geklärt werden, ob auch der Bauhof und die Fahrzeuge des DRK untergebracht werden können. Ein wenig beklagte sich Kielack über die Förderpolitik des Landes bezüglich des Breitbandausbaus. Er betonte die Wichtigkeit des innerörtlichen Ausbaus und mahnte: „Wenn im ganzen Ort gebuddelt wird, gefällt das nicht allen Anwohnern, aber es muss sein.“ Auch den „innerörtlichen Potenziale“ in Bezug auf die Wohnraumbeschaffung will sich der Bürgermeister annehmen, Eigentümer ansprechen und Baulücken schnellstmöglich einer Bebauung zuführen.

Schließlich ermunterte Kielack die junge Generation, sich für die kommende Kommunalwahl zur Verfügung zu stellen.