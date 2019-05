Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In Neresheim und Westhausen ist es am Freitagmorgen zu Trickdiebstählen gekommen. Im einen Fall ist eine 77-Jährige, im anderen Fall ein 74-Jähriger bestohlen worden. Beide Taten liefen nach dem selben Muster ab.

Am Freitagmorgen wurde eine 77-jährige Frau Opfer einer Trickdiebin. Die Frau hatte gegen 9.40 Uhr in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Neresheim Bargeld abgehoben, welches sie in einem Kuvert in ihrem Einkaufskorb verstaute.