Keller und Hermle starten beim Deutschen Schülercup

Eine Woche nach dem Deutschlandpokal der Jugendlichen und Junioren hat der Skiclub Todtnau am Nordic Center am Notschrei (Schwarzwald) den ersten Deutschen Schülercup der laufenden Biathlonsaison ausgerichtet. Vom Skiclub Gosheim belegten David Keller die Plätze 12 und 13, Annika Hermle kam auf Rang 18.

In dieser deutschlandweiten Wettkampfserie messen sich junge Biathleten im Alter von 11 bis 14 Jahren. Nach einem Sprintrennen mit Technikelementen gab es tags darauf ein Verfolgungsrennen. Insgesamt waren mehr als 170 Sportler am Start.

Für David Keller war der Techniksprint der erste nationale Wettkampf. Der Wettkampf bestand aus drei Laufrunden, die mit technischen Hindernissen (z.B. Slalomstangen oder Schanzen) ausgestattet waren, sowie zwei Schießeinlagen. Der Gosheimer erzielte in seiner Altersklasse 14 eine der schnellsten Laufzeiten. Am Schießstand kam er mit vier Fehlern (3/1) nicht ganz an sein Leistungsoptimum. Letztendlich erreichte er mit geringem Zeitrückstand auf das Siegerpodest den zwölften Rang. Das Rennen gewann Jannek Derr aus Altenberg, vor seinem Vereinskollegen Luc Richter und dem Oberhofer Samuel Kraatz.

In der Altersklasse 14 weiblich kam Annika Hermle am Schießstand besser zurecht und verfehlte lediglich zwei Scheiben (0/2). Letztendlich erreichte sie den 18. Platz. Der Tagessieg ging hier an Johanna Lehnung (Pirna), vor Alma Siegismund (Schellerhau) und Julia Ott (St. Andreasberg).

Im Verfolgungswettkampf am Sonntag musste Annika Hermle krankheitsbedingt passen. David Keller überzeugte auf der sechs Kilometer langen Strecke. Bei den drei Schießeinlagen kam er auf sechs Schießfehler (2/2/2) und erreichte das Ziel auf Rang 13. Das Rennen gewann der Lokalmatador Nils Gutmann aus Todtnau, vor Samuel Kraatz (Oberhof) und Toni Noll (Ruhpolding).