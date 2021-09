Keine Fasnet in Mahlstetten wegen Corona? – Von wegen!

Zunftmeisterin Jenny Buschle konnte zur 28. Jahreshauptversammlung der Muckenspritzerzunft Mahlstetten 25 Gäste in der Mehrzweckhalle Mahlstetten willkommen heißen. In ihrem Bericht, den sie in Reimform vortrug, blickte sie auf ein recht arbeitsarmes Jahr zurück, was natürlich auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen war.

Umso mehr ging sie auf den Malwettbewerb für die Mahlstetter Kinder in der Fasnetwoche 2021 ein sowie die Wahl zum „Schönsten Narrenbaum von Mahlstetten“. Bei beiden Wettbewerben legten sich alle Teilnehmer richtig ins Zeug, damit die Fasnet in Mahlstetten doch nicht ganz ausfallen musste. Auch die Aktion „Narrenbäume für die Zukunft“, bei der die Zunft kleine Douglasiensetzlinge verkauft hat und die Hälfte des Ertrages an die Kindernachsorgeklinik in Tannheim gespendet wurde, sei von den Mahlstettern richtig gut angenommen worden. Insegesamt konnten die Muckenspritzer durch diese Aktion stolze 2700 Euro an die Klinik Spenden.

Bei den Wahlen des Zunftrates gab es keine Veränderungen. Wiedergewählt wurden für weitere zwei Jahre: 1. Zunftmeisterin Jenny Buschle, 1. Kassier Steffi Schilling, 2. Schriftführer Edwin Sauter, Zeremonienmeister Paul Schilling, die Beisitzer Philipp Aicher, Dennis Janzik und Meinrad Sauter sowie der Kassenprüfer Stefan Schutzbach.

Ehrungen für verdiente Narren

zudem konnte Zunftmeisterin Buschle Ehrungen vornehmen. Für 10-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Jan Bronner geehrt. Er erhielt den bronzenen Ehrenorden, sowie eine Urkunde. Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Jenny Buschle, Julia Specker, Gudrun Heilmann, Nico Specker, Sandro Schweizer, Carina Podnar und Marcel Martin geehrt. Sie erhielten den silbernen Ehrenorden und ebenfalls eine Urkunde.

Wie die kommende Fasnetsaison verlaufen wird, konnte Jenny Buschle der Versammlung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, da man immer noch nicht abschätzen kann wie sich die Lage um die Covid-19-Pandemie weiterentwickelt. Zwei der Umzüge, an denen die Muckenspritzerzunft teilgenommen hätte, wurden schon abgesagt.

Deshalb hofft der Zunftrat aber auf eine Fasnet, wie sie in Mahlstetten bekannt ist mit Dorfumzug und Zunftabend. Sollte dies nicht möglich sein, wird sich der Zunftrat mit der Frage beschäftigen, wie eine eventuelle Fasnet 2022 zum Beispiel im „Freien“ ablaufen könnte.