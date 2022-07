Kein Wasser in Mahlstetten

Das Wasser wird in Mahlstetten am Mittwoch, 3. August, für einen längeren Zeitraum abgestellt. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Die Baufirma gehe von einem Zeitraum von 8 bis etwa 15 Uhr aus.

Es ist laut Gemeinde jedoch denkbar, dass die Arbeiten bereits deutlich früher – eventuell schon um die Mittagszeit – erledigt sind und das Wasser wieder aufgedreht werden kann. Eine Verlegung dieser Arbeiten in die Nacht- oder Wochenendzeiten sei nicht möglich. Die Gemeinde bittet die Bevölkerung deshalb, entsprechende Wasserreserven vorzubereiten. Nicht betroffen hiervon sei der Bereich des Hochseilgartens und des Sportheims.