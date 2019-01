Kastenwagen drängt Pkw von der Straße

Auf der Landstraße zwischen Dautmergen und Schömberg ist am Mittwochmorgen die Fahrerin eines Pkw von einem mittig entgegen kommenden Kastenwagen zum Ausweichen gezwungen worden und dabei neben der Fahrbahn gelandet.

Gegen 8.50 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Auto in Richtung Schömberg, berichtet die Polizei. Kurz nach dem Industriegebiet Nord kam ihr in der dortigen Rechtskurve ein Transporter entgegen, der wegen der Schneeverwehungen ziemlich in der Mitte fuhr. Sie musste deshalb nach rechts ausweichen, kam mit den Rädern auf das Bankett und in der Folge ins Schleudern. Das Auto drehte sich um 180 Grad und blieb im Straßengraben stehen. Den Transporter-Fahrer kümmerte das nicht. Er fuhr, ohne anzuhalten, weiter, so die Polizei

Der Polizeiposten Schömberg ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach dem schwarzen Kleinbus und seinem Fahrer. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07427/ 94 00 30).