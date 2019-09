Karambolage auf der B 463 fordert vier Verletzte

Auf der B 463 sind am Donnerstag in Höhe des Getränkehandels Kempf in Balingen mehrere Autos zusammengestoßen. Drei Erwachsene und ein dreijähriges Kind verletzten sich dabei, berichtet die Polizei.

Gegen 15.15 Uhr befuhren ein Getränkelaster und ein Jeep hintereinander die Auffahrt „Schrötenen“ auf die Bundesstraße in Fahrrichtung Albstadt. Auf dem Beschleunigungsstreifen hielt der Lastwagen an und schaltete die Warnblinklichtanlage ein. Der 81-jährige Jeep Fahrer überholte den LKW und wechselte dabei gleich auf die Überholspur der B463. Dort fuhr aber bereits ein VW Golf, dessen 33-jähriger Fahrer eine Vollbremsung hinlegen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des nachfolgenden Seat Ibiza wurde vom Bremsmanöver seines Vordermannes völlig überrascht, so die Polizei, und krachte dem VW ins Heck.

Nicht viel besser ging es der Fahrerin eines Ford Fiesta, der hinter dem Seat fuhr. Die 38-Jährige versuchte zwar noch, einen Zusammenstoß mit einem Ausweichmanöver zu verhindern, prallte aber trotzdem seitlich gegen den Seat. Der betagte Unfallverursacher setzte während dessen seine Fahrt in Richtung Albstadt fort. Ein Unfallzeuge verfolgte ihn und brachte den Mann mit Hupen und Lichtzeichen zum Anhalten. Er informierte den Jeep Fahrer über das Geschehene, worauf sich der 81-Jährige bei der Polizei meldete.

Bei der Karambolage wurden die beteiligten Männer, die Frau und ihr Kind leicht verletzt. Am Unfallort kümmerten sich ein Notarzt und zwei Rettungsteams um die Verletzungen. Alle Vier kamen danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt.