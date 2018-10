Kanalsanierung kommt in zwei Abschnitten

Über die Sanierung von Wasserleitungen im Zuge der Kanalinspektion hat der Gemeinderat Mahlstetten diskutiert. Nach ursprünglicher Ablehnung der Kanalsanierung mit Kosten von 1,2 Millionen Euro sei von Seiten des Regierungspräsidiums eine Teilförderung in zwei Bauabschnitten in Aussicht gestellt worden, so Bürgermeister Helmut Götz. Insofern könne im kommenden Jahr voraussichtlich ein erster Abschnitt mit einem Investitionsvolumen von 680 000 Euro gefördert werden.

Die bisherige Gesamtmaßnahme solle daher in zwei Abschnitten 2019 und „möglichst im Jahr 2020“ umgesetzt werden. Erste Priorität bei den Kanälen hätten im ersten Abschnitt die Sanierungen in sogenannter geschlossener Bauweise, also durch Innenbefahrung, und nur zu geringem Teil in offener Bauweise, also durch Tiefbau. Der Fördersatz liege beim Kanalaustausch bei rund 80 Prozent.

Im Zuge der Kanalsanierungen soll dort, wo der Austausch von Wasserleitungen oder sonstige Veränderungen hinsichtlich Trinkwasserversorgung und Löschwassersicherheit notwendig seien, die sich aus der Rohrnetzanalyse ergebenden Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Die Gesamtmaßnahme bei den Wasserleitungen habe ursprünglich bei knapp einer halben Million Euro gelegen. Auch diese Kosten würden in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Der Gemeinderat habe bereits Mitte April beschlossen, die Planung zur Einrichtung einer Klein-Regelgruppe im Kindergarten „Schatzinsel“ voranzutreiben und die dazu notwendigen Genehmigungen der Fachbehörden einzuholen. Die Einrichtung einer Klein-Regelgruppe mit bis zu acht Kindern zwischen drei und sechs Jahren werde notwendig, wenn die in der Regelgruppe zulässige Höchstzahl von 28 Kindern überschritten würde, so Götz. Nach der Kindergartenplanung auf der Grundlage der Geburtenzahlen könne dies „unter Umständen“ im zweiten oder dritten Quartal 2019 der Fall sein. „Im Vergleich zum jetzigen Personalstand wäre dann eine weitere Erzieherin anzustellen.“

Architekt Rolf-Dieter Lehr, der schon den letzten Umbau im Kindergarten begleitet hat, zeigte dem Gemeinderat seine Planung, die mit Kosten von rund 30 000 Euro umsetzbar wäre. Hinzu kämen Kosten für den Austausch einer an mehreren Stellen defekten Grundleitung zur Abführung von Dachwasser in Höhe von 10 000 Euro.

Das Bauprojekt wird laut Bürgermeister nur umgesetzt, wenn die entsprechende Kinderzahl zu Betreuung angemeldet werde. Vorläufig solle dennoch die Baugenehmigung beantragt und die Zustimmung der Fachstellen eingeholt werden.

Aus der Bevölkerung sei nach dem Modell der Gemeinde Denkingen ein sogenanntes „Mitfahrbänkle“ angeregt worden. Aus Erfahrung anderer Gemeinden habe sich gezeigt, dass ein Mitfahrbänkle nur dann Sinn macht, wenn benachbarte Orte eingebunden seien und ebenfalls ein solches Bänkle aufstellten. Sollte dies der Fall sein, werde der Gemeinderat erneut beraten. Vorläufig soll kein Mitfahrbänkle aufgebaut werden.

Die Gemeinde Mahlstetten war bisher nicht Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Böttingen-Mahlstetten. „Die Gründe hierfür waren nicht mehr nachvollziehbar“, so Götz. Aus Sicht der Gemeinderäte soll gerade vor dem Hintergrund anstehender Veränderungen bei der künftigen Betreuung der Kommunalwälder im Zuge des Kartellverfahrens mit einem Beitritt abgewartet werden. Der Gemeinderat möchte erst nach der Umsetzung der Forstreform eine Mitgliedschaft prüfen.

Dem von Kommandant Seuling vorgetragenen Feuerwehr-Bedarfsplan wurde zugestimmt. Das Kostenvolumen liegt bei rund 40 000 Euro. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamts hatte Mahlstetten Ende März insgesamt 812 Einwohner, davon 417 männlich und 395 weiblich.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Erneuerung der teilweise nicht mehr lesbaren Hausnummernschilder als Zusatzschild bei den Straßennamensschildern „Ferienhausstraße“ und „Bohlstraße“ sowie eine neue Beschilderung der „Stichstraße bei der Kirchstraße“ angeregt. Die Verwaltung werde diese neuen Schilder beschaffen. Sofern weitere Schilder erneuert werden müssten, die der Verwaltung nicht bekannt sind, könne dies der Gemeindeverwaltung gemeldet werden.

Die Gemeindeverwaltung soll sich beim DRK-Kreisverband wegen der Aufstellung eins Defibrillators in Mahlstetten erkundigen.