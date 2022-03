Kanal im Gewann Hofäcker soll erneuert werden

Der Böttinger Gemeinderat hat über den Zustand der Abwasserkanäle der Gemeinde diskutiert. Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Benedikt Buggle Gerhard Renz vom Ingenieurbüro ISAS aus Albstadt. Dieser stellte die Ergebnisse der Kanalinspektionen der Jahre 2017 bis 2021 vor.

Jeder Betreiber von Abwasseranlagen sei gesetzlich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen eine Eigenkontrolle der Anlagen durchzuführen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Der Gemeinderat hatte sich zu Beginn der Untersuchungen im Jahr 2017 darauf verständigt, jährlich rund ein Zehntel des Kanalnetzes zu überprüfen. Inzwischen ist somit die Hälfte des Netzes mindestens ein Mal befahren worden. Jedes Jahr würden die Untersuchungsergebnisse aus den Befahrungen in verschiedene Schadenskategorien eingeteilt.

Je nachdem müsse eine Sanierung sofort, kurz- oder mittelfristig angegangen werden. Mittlerweile sei es bei vielen Schadensbildern möglich, eine geschlossene Sanierung durchzuführen, die wesentlich kostengünstiger sei, weil die Oberfläche nicht aufgerissen werden müsse.

In Böttingen ist bereits ein Abschnitt in diesem sogenannten Inlinerverfahren saniert worden. Im Frühjahr diesen Jahres werde laut Angaben der Gemeinde der Kanal im Gewann Hofäcker erneuert. Hier müsse man jedoch die Oberfläche öffnen und den Kanal an einigen Stellen komplett austauschen. Für einen weiteren Sanierungsabschnitt seien erneut Fördermittel beantragt worden. Herr Renz schlägt vor, auch in 2022 die Inspektion fortzuführen und eine gemeinsame Ausschreibung mit der Stadt Spaichingen durchzuführen.

Da im vergangenen Jahr außer der Reihe der Verbindungssammler von Böttingen über Mahlstetten nach Mühlheim auf Dichtigkeit geprüft worden sei, könne man im Jahr 2023 eine letzte Befahrung durchführen. Der Fokus liege anschließend auf der Sanierung der beschädigten Kanalabschnitte. Ab 2027 müsse man die Inspektionen gemäß der Eigenkontrollverordnung wieder von vorne beginnen.

Gerhard Renz führte aus, dass Arbeiten und Investitionen in Kanäle leider wenig Beachtung finden, da jeder Mensch zwar täglich Abwasser produziere und dieses selbstverständlich über das Kanalnetz in die Kläranlage befördere.

Doch dass das Abwassernetz unterhalten werden müsse, werde leider zu oft vernachlässigt. Dabei sei das Kanalnetz einer der größten Vermögensanteile einer jeden Gemeinde. Er beziffert den Vermögenswert in Böttingen auf rund neun Millionen Euro. Würde man das ganze Netz heute komplett neu bauen, müsse man mit Kosten von rund 21 Millionen Euro rechnen.

Die Gemeinderäte bestätigen, dass man auf jeden Fall die Kanalbefahrungen zu Ende bringen und – sofern Fördermittel zugesagt würden – auch weitere Kanalabschnitte sanieren wolle.

Die Zusammenarbeit mit dem Büro ISAS soll hierbei fortgeführt werden, die entsprechenden Angebote werden angenommen. Das Gremium wünscht sich zudem, dass die nun aufgerufenen Preise für den letzten Befahrungsabschnitt in 2023 stabil bleiben.