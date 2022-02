Kampfrichterturm bei Skilift brennt ab

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 20.40 Uhr der Kampfrichterturm beim Skilift in Meßstetten in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, konnte durch Zeugen bereits gegen 18.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen werden. Diese gingen jedoch von einem Abbrennen von Reisig aus. Der Kampfrichterturm brannte trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr ab, der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.