Kameradschaftsabend des Musikvereins Deilingen - Delkhofen

Bei unserem diesjährigen Kameradschaftsabend am 9. April wurden wieder einige Musikerinnen und Musiker für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Die Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Joana Schätzle. Daniel Bernhard, Michael Hermle, Mario Pfenning, Florian Schätzle und Jessica Hermle erhielten die silberne Ehrennadel für 20 Jahre aktive Tätigkeit.

Für 30 Jahre wurde Christoph Reiner mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant erhielten Hildegard Hermann, Thomas Koch, Reinhard Senn und Uwe Wandel für ihre 40-jährige aktive Tätigkeit im Musikverein Deilingen–Delkhofen. Außerdem wurde Peter Zisterer mit der Kreisverbandsehrenmedaille in Silber mit Urkunde ausgezeichnet. Allen Geehrten gratulieren wir herzlich und danken für die jahrelange Treue. Unser bisheriges passives Ausschussmitglied Gerhard Schätzle und unser aktives Ausschussmitglied Thomas Koch haben wir im Rahmen des Kameradschaftsabends verabschiedet.