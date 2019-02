Königsheimer leben ihre Narrengene: „D’Fasnet verliert mr it“

Nur ein bisschen älter als die Königsheimer Zunft ist Bruno Frech. Der 1965 Geborene war aber schon mit dem Fasnetsvirus infiziert, als die Zunft 1969 aus der Taufe gehoben wurde. Fasnet gab es wie überall schon sehr viel länger. Das Schönste an der „Kingsemer“ Fasnet war, dass das ganze Dorf darauf hingefiebert hat – und dann auch mitmachte.

In gewisser Weise ist das beim am Wochenende anstehenden Ringtreffen auch wieder so: Das ganze Dorf hilft zusammen, damit die Gäste ein tolles Fest haben, erzählt Frech. „Plötzlich kommen da Leute, und die man sonst nicht so sieht, bieten an, zu helfen. Das ist genial“, freut sich Frech.

Bruno Frech mit dem gemalten Bild des Königsheimer Holzepfel-Narren samt laut knallender Karpatsche. (Foto: Regina Braungart)

Und doch ist die Fasnet seiner Kindheit ganz anders gewesen als heute. Es war gerade auch für Kinder eine Ausnahmezeit. Fasnet spielte sich in weiten Teilen in den Häusern ab. Im „Café Otto“, also bei Frechs zuhause, traf man sich am Schmotzigen und auch sonst. Die Mutter bewirtete alle, als man an manchen Tagen noch nicht in den Wirtshäusern aß und trank. Von der Mutter, so Frech, hat er auch das närrische Gen. Sie muss eine bemerkenswerte Geduld gehabt haben und sehr fleißig gewesen sein, denn nicht nur die Gäste zu bewirten war ihr Part, sondern auch reimen und die Kinder zur Fasnet ausstaffieren, und natürlich selber teilnehmen. Und das alles neben der Landwirtschaft her.

Mit zum beeindruckendsten für die Kinder gehörte neben der fröhlichen, ausgelassenen Stimmung im Haus und auf den Straßen der Hemdglonkerumzug am Abend des Schmotzigen. Wenn dann wie in Königsheim gut 150 Leute mit allem, was höllischen Krach macht, abends bei Dunkelheit die Straße ab dem Franziskusheim bis runter in die Ortsmitte und dann zum Ball zog, dann hinterließ das eine besondere Erinnerung.

Wurstwagen als besonderen Brauch

Da hatten die Narren aber schon einen ziemlich langen Tag hinter sich: Wecken des Dorfs mit vollem Häs und Glocken, Besuch von Kindergarten und Firmen, die alle bis heute auf den Besuch der Narren warten bis zum Mittagessen, erst bei Mutter Frech, dann im „Kreuz“, und Weiterzug zu den anderen Gaststätten „Löwen“ und „Lamm“.

Auch heute gibt es einen Kinder-Hemdglonkerumzug und einen kleinen Kinderball. Am Fasnetsfreitag kann die Zunft durchschnaufen, da laden seit ihrem Bestehen die Germanen zur Party. Die haben inzwischen eine eigene Hexengruppe, die Fellhexen, gegründet.

Ein typisches Kinder-Fasnetsbild der 70er-Jahre: Bruno Frech. (Foto: Privat/Repro Braungart)

Am Samstag schleppt der Elferrat den Narrenbaum ein Stück durchs Dorf, ehe er dann aufgestellt wird. Da stellt die Zunft ihren vereinseigenen Wurstwagen auf. Ein alter Brauch in Königsheim hat das Säen des Narrensamens gezeigt: Pflug, Sämann dahinter, und die Zugtiere: „Die Ochsen, die den Pflug gezogen haben, das waren immer die Halbstarken“, lacht Frech. Natürlich sind unter diesen Umständen die Furchen nicht besonders gerade geworden.

Weiterer Höhepunkt der Königsheimer Fasnet, den es bis heute gibt: der Umzug am Sonntag. Gerade in kleinen Gemeinden lebt der von der Spontaneität und dem Ideenreichtum der Narren, die teils lange vorher, teils ziemlich spontan teilnehmen. Einmal, da war Bruno Frech ein Jungspund, seien sie auf die Idee gekommen, den Gemeinderat aufs Korn zu nehmen: Die Mutter kruschtelte für den Last-Minute-Beitrag einen Anzug hervor, zwei Matratzen wurden auf den Rücken geschnallt, Pappschilder gemalt, und dann ging es los. Die Botschaft: Man verdient als Rat sein Geld im Schlaf. „Wir haben damals gar nicht nachgedacht, sondern es einfach gemacht, war ja Fasnet“, sagt Frech. Und beleidigt war dann auch keiner.

Spitzen aufs Ortsgeschehen

Als sein Bruder Hans den Vorsitz der Zunft übernommen hat, engagierte sich Bruno Frech schon mit 16 Jahren als Schriftführer. Sein Fotoalbum zeugt auch von weiteren Highlights: zum Beispiel den Auftritten beim Zunftball am Rosenmontag. Es sei gar nicht so leicht, jedes Jahr ein Programm auf die Beine zu stellen, das die Zuschauer unterhält: Gardetänze, Büttenreden, Sketche und als Höhepunkte immer wieder die Spitzen aufs Ortsgeschehen.

Übrigens: Wer’s allzu bunt oder allzu lustig treibt über die Fasnetstage, bekommt das dann genüsslich beim Narrengericht am Fasnetsdienstag serviert, sehr zur Gaudi des umstehenden Dorfs.

Seit er nicht mehr aktiv in der Zunft ist, er hatte verschiedene Ämter im Lauf der Zeit, ist Bruno Frech nicht mehr auf jedem Umzug und jedem Ball, auch auswärts mit seinem Narren samt Karpatsche dabei. Er sei schon ruhiger geworden im Lauf der Jahre, schmunzelt er. Aber dennoch kribbelt es schon vor jeder Fasnet und jetzt dem Narrentreffen. Denn: „D’Fasnet verliert mr it.“