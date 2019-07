Juraschüler sind nun Radhelden

Die Schüler der Juraschule in Gosheim sind jetzt Radhelden. So heißt die Aktion des Württembergischen Radsport-Verbands und der AOK, an der die Schule laut einer Pressemitteilung teilnahm.

„Die Schüler durften mit dem eigenen Fahrrad in die Schule kommen und dort ihre Radfahrkünste erproben“, erläutert Rudolf Schedy, Rektor der Juraschule. „Uns ging es darum, die Kinder verkehrssicherer zu machen und gleichzeitig Spaß an der Bewegung mit dem Rad zu wecken.“ Es waren verschiedene Stationen aufgebaut, zum Beispiel Slalom fahren, Hindernissen ausweichen oder die Balance halten. „Die Kinder üben so, auf überraschende oder potenziell gefährliche Situationen richtig zu reagieren“, so Dirk Scherer, Diplomsportlehrer bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. „Und wer sich sicher fühlt, hat auch mehr Spaß an der Bewegung.“

Auch Eltern halfen an den Stationen mit und unterstützen die Kinder. Die Aufgaben waren altersgemäß angepasst, so dass alle einen Lernerfolg hatten. „Den Kindern und auch den Helfern hat es viel Spaß gemacht“, so Rudolf Schedy. Er hoffe, dass die Schüler in den Sommerferien öfter mal aufs Fahrrad steigen.