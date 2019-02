Junge Narren ziehen den Pflug durch Egesheim

Schon morgens um 5 Uhr ist es in Egesheim mit der Narretei losgegangen. Die Egesheimer Hexen zogen durch die Straßen, kehrten in den Häusern ein, um sich bewirten zu lassen. Ein Besuch im Kindergarten durfte auch nicht fehlen.

Die Kinder freuten sich über die süßen Mitbringsel der Narren und begleiteten die Narren zum Rathaus. Hier durfte Bürgermeister Hans Marquart eine Premiere erleben, weil er erstmals als Bürgermeister seines Amtes enthoben wurde. Das passte dem seit einem Jahr im Amt befindlichen Schultes natürlich gar nicht. Doch musste er sich schließlich der Allmacht der Narren ergeben. Am Nachmittag war das traditionelle Pflugziehen angesagt. Hier stellten sich die bunt verkleideten, vornehmlich jungen Egesheimer in der Bärastraße auf, um mit dem Pflug in hohem Tempo durch die Straßen zu ziehen. Der alte Brauch wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wie unser Bild zeigt, machte es den Teilnehmern auch sichtlich Spaß.