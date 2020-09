Julia Vogler gewinnt Vize-Titel bei Landesmeisterschaft

Die Wettkampfpause für die Biathleten des Ski-Clubs Gosheim ist vorbei. Erstmals seit März nahmen die Wintersportler vom Heuberg am ersten SBW-Cup in Schönwald teil, bei dem die Baden-Württembergische Meisterschaft nachgeholt wurde. Julia Vogler kam mit der Silber-Medaille dekoriert nach Hause.

Bei guten äußeren Bedingungen und unter strengen Hygienevorschriften gingen mehr als 110 Sportler auf Skirollern oder zu Fuß in die Wettkämpfe der verschiedenen Altersklassen rund um das Rothaus-Loipenzentrum Schönwald-Weißenbach.

Das Rennen der Schnupperklasse über 1,5 Kilometer wurde als Crosslauf mit zwei Schießeinlagen ausgetragen. Jonathan Lutz belegte mit drei Schießfehlern (2/1) und einer beherzten Laufleistung den sechsten Platz in der männlichen Altersklasse. In der Schnupperklasse weiblich kam Magdalena Klaiber mit einer guten Schießleistung (0/1) auf Platz zehn.

Die Wettkämpfe der aktiven Schülerklassen wurden auf Skirollern und in klassischer Technik ausgetragen. In der Altersklasse 12/13 weiblich erreichte Lina Beyer den neunten Platz über 4,5 Kilometer. Sie verfehlte bei zwei Schießeinlagen drei Scheiben (2/1). In der Altersklasse 14/15 weiblich kam Lena Beyer über die 5,5 Kilometer-Distanz auf Rang 14. Ein Sturz verhinderte bei einer guten Schießleistung (0/1) eine bessere Platzierung.

Beim Wettkampf der Kleinkaliber Klassen wurden drei Laufrunden und zwei Schießeinlagen absolviert. Die Kleinkaliber-Wettkämpfe fanden in der Freistil Rollertechnik statt. In der Altersklasse Jugend 16/17 männlich über neun Kilometer verfehlte David Keller in seinem ersten Kleinkaliber-Wettkampf sieben Scheiben (3/4). Durch eine gute Laufleistung kam er noch auf den guten sechsten Platz in der stark besetzten Altersklasse.

Alena Weinmann erreichte in der weiblichen Altersklasse 16/17 mit solider Lauf- und Schießleistung (2/2) den sechsten Platz. In der Altersklassen Jugend 18/Herren bestätigte Lukas Adam seine guten Trainingseindrücke. Mit drei Schießfehlern (2/1) und einer guten Laufleistung kam er auf den vierten Rang. Auf das Podest fehlten lediglich sieben Sekunden.

In der weiblichen Altersklasse erreichte Julia Vogler den zweiten Platz und damit den Titel der Baden-Württembergischen Vizemeisterin. Mit drei Schießfehlern (2/1) musste sie sich nur Sophia Weiß aus Todtnau geschlagen geben und empfahl sich für weitere Wettkämpfe auf nationaler Ebene.