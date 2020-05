Jugendtreff-Bauwagen ist Ziel von Einbrechern

Im Zeitraum vom frühen Sonntagmorgen, 0.30 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, sind unbekannte Täter in den Jugendtreff-Bauwagen im Gewann „In Weiden“ eingebrochen. Hierzu hebelten die Unbekannten laut Polizei die Eingangstür auf und drangen so in den Bauwagen ein. Darin erbeuteten die Täter zwei Playstation-Controller, die auf einer Sitzgruppe im Bauwagen lagen. Die Polizei Wehingen (Telefon 07426 1240) hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.