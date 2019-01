Jugendreferat berät Teenies und Vereine

Katharina Haas hat den Mitgliedern des Deilinger Gemeinderats ihren Jahresbericht über die kommunale Jugendarbeit in der Gemeinde Deilingen im Jahr 2018 vorgestellt.

Seit 2017 wird die kommunale Jugendarbeit in Deilingen vom erzbischöflichen Kinderheim Haus Nazareth aus Sigmaringen geleistet. Der immer am Dienstag von 16 bis 18.30 Uhr stattfindende Teenie-Treff für Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahre erfreue sich wachsender Beliebtheit, berichtete Haas. Neun bis 15 Mädchen und auch Jungs verbringen mit selbstbestimmten Aktivitäten dort gerne ihre Freizeit.

Deilinger Jugendliche drehen Film

Das Haus Nazareth ist Träger der offenen Jugendarbeit in den Gemeinden Gosheim, Wehingen, Bubsheim, Deilingen, Kolbingen und Königsheim und bietet den Jugendlichen viele gemeinsame Sport- und Freizeitaktivitäten, wie Klettern, Kanufahren, Fahrt in den Europapark, Kochen, Graffiti, Filmprojekt, Laser-Tag, Shopping an. Die Teenies haben im Jugendtreff Deilingen in der Kirchstraße 9 zusammen mit Katharina Haas einen eigenen Film gedreht und geschnitten.

Das Jugendreferat Heuberg bietet ein Coaching für Vereine zum Thema Aufsichtspflicht für Jugendliche an. Aktuell werden die Jugendlichen in Form einer Jugendbeteiligung zu ihren Wünschen und Vorstellungen für ihre Zukunft in der Region befragt. Die Fragebögen werden gerade ausgewertet.

Ein Gemeinderat fragte Katharina Haas, ob ein Austausch zwischen den Jugendtreffs der einzelnen Gemeinden stattfindet. Haas bejahte dies und erklärte, dass auch Jugendliche aus anderen Gemeinden den Jugendtreff in Deilingen besuchen. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde zudem darum gebeten, die Jugendlichen wieder zur Dorfputzete einzuladen, die am 12. April stattfindet. Auch die Bepflanzung der Außenanlagen des Jugendtreffs könnte wieder zusammen mit den Jugendlichen gepflegt werden.

Das Gremium hat angeregt, eine Schulung durch das Jugendreferat für Vereinsvertreter zu den Themen Jugendschutz und Datenschutz zur neuen Datenschutz-Grundverordnung anzubieten. Die Gemeinde wird die Vereine hierzu gerne einladen.

Der selbstverwaltete Jugendtreff für Jugendliche und junge Erwachsende wurde bisher von Julian Senn engagiert betreut und geleitet. Da er sich beruflich verändert, übergibt er die Leitung des Jugendraums in diesen Tagen an Dennis Weiß und Markus Weber.