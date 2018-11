Jugendgottesdienst am Christkönigsfest

Unter dem Motto „hören(s)wert“ feiert die Kirchengmeinde Böttingen am Christkönigssonntag, 25. November, um 10 Uhr in der Matinuskirche den Jugendsonntag. Gleichzeitig startet mit diesem Sonntag das „Jahr der Jugend“, das von Bischof Dr. Gebhard Fürst ausgerufen wird.

Das Motto will den Blick auf das Hören im Alltag und im Glauben richten. Hörenswert könne ein bestimmtes Lied, das Konzert der Lieblingsband oder ein lustiges Hörspiel sein. Auch die Botschaft der Bibel sei es wert, darauf zu hören. Im Evangelium des diesjährigen Christkönigssonntags fordert Jesus dazu auf, auf seine Stimme zu hören. Hörenswert ist auch das, was im „Jahr der Jugend“ passieren soll: „beteiligen.wertschätzen.fördern“ – das geschieht vor allem durch das Hören auf junge Menschen.

„Deshalb“, so heißt es in der Ankündigung, „wollen wir in diesem Gottesdienst immer wieder auf das Hören und das Hörenswerte in uns selbst, in unserem Glauben und in der Diözese zum ,Jahr der Jugend’ aufmerksam machen.

Jugendliche und Erwachsene aus der Seelsorgeeinheit bringen sich unter der Leitung von Maria Münch musikalisch ein. Eingeladen sind alle Jugendlichen und Junggebliebenen. Die Kollekte an diesem Tag kommt der Jugendarbeit zugute, zur Hälfte fließt sie in die Seelsorgeeinheit, mit der anderen Hälfte werden Jugendprojekte der Diözese unterstützt.

Der Jugendsonntag wird in der Diözese Rottenburg-Stuttgart immer am Fest Christkönig, also am Sonntag vor dem ersten Advent, gefeiert. Er wurde im Jahr 2000 wieder eingeführt und knüpft an eine Tradition der katholischen Jugendverbände an, die sich in einem „Bekenntnissonntag“ gegen die Herrschaft der Nazis gewandt haben.

„Heute“, so die Ankündigung, „soll der Jugendsonntag in doppelter Weise ein Bekenntnis sein: Zum einen können Jugendliche auf ihre eigene Art und Weise ihren Glauben zum Ausdruck bringen, gleichzeitig zeigen die Gemeinden ihren Jugendlichen durch das gemeinsame Gottesdienst-Feiern, dass sie zu ihnen stehen.“