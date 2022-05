Jubiläumswanderweg Egesheim wird eingeweiht

Am Samstag, 7. Mai, findet die Eröffnung des Jubiläumswanderweges in Egesheim statt. Start ist um 13 Uhr am Festplatz Egesheim. In Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, den Vereinen und der Freiwilligen Feuerwehr wurde der etwa neun Kilometer lange Rundwanderweg geplant und gebaut.

Alle Sehenswürdigkeiten sind ausgeschildert. An mehreren Stellen kann die Wanderung gestartet oder auch beendet werden. Es führen immer wieder Wege zurück in die Gemeinde, somit sind auch kürzere Wanderungen möglich.

Festablauf: ab 13 Uhr findet die Eröffnung mit dem Musikverein statt, welcher das Grußwort des Bürgermeisters und Landrat Bär folgt. Die kirchliche Weihe erfolgt durch Diakon Martins und Pfarrerin Kommer. Anschließend ist die Begehung des Jubiläumswanderweges und es gibt Bewirtung an Verpflegungsstationen im ganzen Dorf durch die Egesheimer Vereine. Es werden auch geführte Wanderungen angeboten. Gäste aus nah und fern sind dazu willkommen.