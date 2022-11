Johannes Nikol dirigiert den Chor seit 30 Jahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kirchenchor Deilingen traf sich im Pfarrgemeindesaal zur Cäcilienfeier. Die Vorsitzende Priska Pfenning begrüßte die Sängerschaar, Diakon Fascia und Ehrendirigent Berthold Nikol gaben einen Rückblick auf das vergangene Sängerjahr. Die gemeinsamen Proben finden wieder seit März 2022 statt. Im Moment wird auf das Weihnachtskonzert vom Musikverein Deilingen-Delkhofen geprobt. Der zweite Teil des Konzertes wird von einem Projektchor mitgestaltet. Das Konzert findet am 26. Dezember um 20 Uhr in der Christi-Himmelfahrt Kirche in Deilingen statt. Natürlich standen auch wieder Ehrungen auf dem Programm. Eine besondere Ehrung bekam der Dirigent Johannes Nikol, der seit 30 Jahren den Chor leitet. Die Kirchenmusik liegt ihm besonders am Herzen und ist ihm neben seiner Tätigkeit in der Blasmusik eine geliebte Abwechslung. Der ganze Chor steht hinter ihm und ist sich einig: Wir sind froh, dass wir dich haben.

Diakon Fascia und Priska Pfenning durften weitere Ehrungen vornehmen. Für 40 Jahre aktives Singen im Chor Veronika Zisterer, für 30 Jahre Hildegard Münch-Schätzle, für 20 Jahre Sabine Beckbissinger und Erika Stier. Die Jubilare bekamen eine Urkunde und einen Gutschein von der Kirchengemeinde. Der Chor bedankte sich mit einem Blumengeschenk. Den Spitzenplatz bei den Proben ergatterten Bernd Fleig, Hermann Honer, Theresia Weiss und Christine Schnekenburger. Für das Organisationsteam konnten Sieglinde Hermle und Regina Schätzle neu gewonnen werden. Die Vorsitzende beschloss den Abend mit einer Vorausschau für das kommende Jahr und der Abend klang in geselliger Runde aus.