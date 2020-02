JFV Oberes Donautal gibt sich erst in der Verlängerung geschlagen

Die B-Junioren des SV Zimmern sind bei der Futsal-Bezirksendrunde in Gosheim ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und besiegten im Finale den JFV Oberes Donautal 3:1 nach Verlängerung. Dritter wurde die SG Tuningen-Baar.

Acht Teams spielten in zwei Vorrundengruppen um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A setzte sich der JFV Oberes Donautal mit zwei Siegen und einem Unentschieden als Sieger durch. Als Zweiter zog die SG Tuningen-Baar ins Halbfinale ein, die es auf einen Sieg und zwei Unentschieden brachte.

In der Gruppe B setzte sich der SV Zimmern mit drei Siegen durch. Als Zweiter zog der SV Spaichingen (vier Punkte) ins Halbfinale ein und verwies die punktgleiche SG Dunningen, aufgrund eines mehr erzielten Tores, auf den dritten Platz.

Das erste Halbfinale zwischen dem SV Spaichingen und dem JFV Oberes Donautal verlief spannend. Nach regulärer Spielzeit stand die Partie 2:2. Im Sechsmeterschießen setzten sich die Donautäler 5:4 durch. Das zweite Halbfinale gewann SV Zimmern souverän 3:0 gegen die SG Tuningen-Baar.

Das Spiel um Platz drei zwischen dem SV Spaichingen und der SG Tuningen-Baar stand nach regulärer Spielzeit 0:0. Im anschließenden Sechsmeterschießen zogen die Spaichinger mit 1:3 den Kürzeren.

Im Endspiel ging Zimmern in der sechsten Minute 1:0 in Führung. Der JFV gab aber nicht auf und erzielte zwei Minuten vor Spielende den 1:1-Ausgleich. In der Verlängerung entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch. Durch einen Sechsmeter-Strafstoß erzielte Zimmern das 2:1 und machte kurz darauf mit dem 3:1 alles klar.

Mit diesem Finalsieg qualifizierten sich der SV Zimmern und der JFV Oberes Donautal für die erste Runde auf Verbandsebene, die am Sonntag in Wannweil ausgetragen wird. Die B-Junioren des JFV Oberes Donautal treffen dort in ihrer Vorrundengruppe (ab 10 Uhr) auf die SG Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker II, den TSV Frommern und die TSG Young Boys Reutlingen. Die B-Junioren des SV Zimmern müssen sich ab 9.45 Uhr in ihrer Gruppe mit der SG Inzighofen, den TB Neckarhausen und die SG Holzhausen/Vöhringen auseinandersetzen.

Gruppe A: SG Bösingen – SG Mariazell 0:1, JFV Oberes Donautal – SG Tuningen-Baar 0:0, SG Bösingen – JFV Oberes Donautal 1:2, SG Tuningen-Baar – SG Mariazell 1:0, SG Mariazell – JFV Oberes Donautal 0:1, SG Tuningen-Baar – SG Bösingen 0:0. - Tabelle: 1. JFV Oberes Donautal 3:1 Tore/7 Punkte, 2. SG Tuningen-Baar 1:0/5, 3. SG Mariazell 1:2/3, 4. SG Bösingen 1:3/1.

Gruppe B: SG Dunningen – SV Spaichingen 0:0, SV Zimmern – FV 08 Rottweil 1:0, SG Dunningen – SV Zimmern 0:1, FV 08 Rottweil – SV Spaichingen 0:2, SV Spaichingen – SV Zimmern 0:2, FV 08 Rottweil – SG Dunningen 0:1. -Tabelle: 1. SV Zimmern 4:0 Tore/9 Punkte, 2. SV Spaichingen 2:2/4, 3. SG Dunningen 1:1/4, 4. FV 08 Rottweil 0:4/0.

Halbfinale: SV Spaichingen – JFV Oberes Donautal 2:2, 6:7 nach Sechsmeterschießen; SG Tuningen-Baar – SV Zimmern 0:3.

Spiel um Platz 3: SG Tuningen-Baar – SV Spaichingen 0:0, 3:1 nach Sechsmeterschießen.

Endspiel: JFV Oberes Donautal – SV Zimmern 1:1, 1:3 nach Verlängerung.

Endstand:1. SV Zimmern, 2. JFV Oberes Donautal, 3. SG Tuningen-Baar, 4. SV Spaichingen, 5. SG Dunningen, 6. SG Mariazell, 7. SG Bösingen, 8. FV 08 Rottweil.