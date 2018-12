„Jetzt kann Weihnachten kommen“

Das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) hat in der Denkinger Michaelskirche für Überraschungen gesorgt: Mit rund 400 Besuchern war die Kirche voll besetzt, und es standen so viele Sänger und Sängerinnen im Chorraum, dass sie fast die Dimension des Platzes brachen. So gaben die Schüler zusammen mit den Lehrern mit ihren Aufführungen eine sehr gute Einstimmung auf das kommende Fest.

Jedes Jahr führt die Schule ein Weihnachtskonzert in einer anderen Gemeinde ihres Einzugsgebiets auf. „Für uns ist es eine Ehre, mit unserem Konzert einen kleinen Mosaikstein zu der 1200-Jahr-Feier und ganz besonders zum ersten ,Adventskalender’ in Denkingen beisteuern zu dürfen“, sagte Schulleiterin Eva Jäger bei ihrer Begrüßung. Für die Gastfreundschaft dankte sie der katholischen Kirchengemeinde.

Mit Chorbeiträgen, Instrumentalaufführungen und stimmungsvollen Texten, größtenteils von Paul Weismantel, hat die Schulgemeinschaft des GGW die vielen Besucher begeistert.

Mit dem „Christmas Festal Prelude“ machte Lehrer Robin Miltenberger an der Orgel einen guten Auftakt. Paul Weismantels Text „Denn dein Licht kommt“ passte sehr gut zum Einstieg-Kanon des über 50 Sänger zählenden Unterstufenchors unter der Leitung von Marion Rösch: „Mache dich auf und werde Licht“. Wunderschön erklang das „Wiegenlied“ von John Rutter der jungen Stimmen, was in dem temperamentvollen „Corramos, corramos“ fortgesetzt wurde. In englischer Sprache ging es dann weiter mit dem Schlusslied aus Lorenz Maierhofens Gospeloratorium „Le’ts Sing a Song of Christmas“ und dem „Santa Claus Is Coming“. Die Chöre wurden am Schlagzeug begleitet von Daniel Fehrenbach.

Instrumentale Beiträge lockern die Chorgesänge auf

Zur Auflockerung der Chorgesänge hatten einige talentierte Schüler den Mut, vor großem Publikum mit ihren Instrumenten aufzutreten. Lee-Anne Faininger verzauberte die Besucher in der Kirche am Klavier mit „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, während der noch junge Julian Frey mit Fingerfertigkeit „Alles, was du wissen musst“ spielte. Zweimal gab Jasmin Fehrenbach mit ihrem Saxophon mit „Adagio“ und „My Way“ einen vollendeten Auftritt. Begleitet wurde sie von Michael Hager am Klavier und Nico Riedlinger am Schlagzeug.

Der Mittel- und Oberstufenchor mit Verstärkung der Lehrer füllte dann den Chorraum in jedem Zentimeter aus. Als Einstieg erklang das älteste deutsche Winterlied „Leise rieselt der Schnee“ unter der Leitung von Michael Hager. Das „Transeamus“ mit Daniel Finkbeiner am Klavier wurde zum Höhepunkt des Konzertes. Einmalig schön jubelte der helle Mädchensopran im „Gloria“. Fast übertroffen wurde das bekannte Stück dann doch vom Gospelchor „O, What a Wunderful Child“. Dass dieses Werk zum Lieblingschor der Sänger und Sängerinnen gehört, kam voll zum Ausdruck. Mit dem traditionellen Werk „Precios mem’ries“ und den Spirituals „Child of God“ und „This Little Light of mine“ beendeten die beiden Chöre ihren Programmteil. Die begleitenden Texte wurden von den Lektorinnen Annika Stier, Rebecca Moser, Jessica Kleiner, Lara Speck und Julia Frank gesprochen.

„Jetzt kann Weihnachten kommen“, sagte Rektorin Eva Jäger nach der gelungenen Aufführung und dankte allen Mitwirkenden vor und hinter der Kulisse sowie dem Elternbeirat.

Mit dem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ ging ein festliches Konzert zu Ende. Im Anschluss folgten viele Gäste der Einladung des Elternbeirats des GGW zu einem geselligen Beisammensein bei Glühwein und Punsch.