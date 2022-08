Jeep betrunken gegen Baum gesetzt: 50.000 Euro Schaden

Weil er am frühen morgen betrunken gefahren ist, hat ein 37-jähriger Mann am Sonntag gegen 8 Uhr zwischen Böttingen und Königsheim einen Unfall mit rund 50 000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann war mit einem Jeep Cherokee von Böttingen in Richtung Königsheim unterwegs, als im Bereich einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Kreisstraße abkam. Der Wagen überschlug sich und prallte gegen einen Baum.

Der mit rund 1,3 Promille alkoholisierte Autofahrer hatte Glück und zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, die in der Tuttlinger Klinik behandelt wurden. Am Wagen entstand dagegen Totalschaden. Auch der Baum sowie ein Leitpfosten und ein Straßen-Stationierungszeichen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Nachdem die beim Unfall mit einem Fahrzeug und neun Mann eingesetzte Feuerwehr Böttingen den Jeep durch das Fällen des Baumes befreit hatte, konnte der Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Führerschein des 37-Jähringen wurde eingezogen, er musst eine Blutprobe abgeben. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu.