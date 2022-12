Jahreskonzert des Musikvereins Wehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Wehingen hat mit dem Jahreskonzert in der Schlossberghalle eine lange, coronabedingte Durststrecke beendet und sich, zusammen mit der Musikkapelle Zepfenhan und der neu formierten Jugendkapelle Deilingen-Wehingen, in bester Spiellaune präsentiert. Im vollbesetzten Haus flimmerte denn auch ein auf Blasmusik der heiter-unterhaltenden Art getrimmtes Programm über die Bühne.

Das bewiesen die jungen Musiker auch bei ihrem Debüt mit dem wirkungsvollen Auftaktstück „Festivations“ von Thomas Assanger. Mit „Zauberland“ von Kurt Gäble sendeten die jungen Nachwuchsmusiker einen musikalisch-optimistischen Morgengruß. Mit „Celtic Crest“ rundete die neue Formation ihr gelungenes Debüt ab.

Der Musikverein Wehingen unter der Leitung von Karl-Heinz Dreher brannte, das konnte man förmlich spüren, auf seinen Auftritt, um endlich mal wieder ein musikalisches Gute-Laune-Gefühl zu transportieren. Sich freispielen und fühlen, wie gut diese Botschaft vom Publikum aufgenommen wird, waren die Sehnsuchtsmomente der Akteure. Mit „How to train your dragon“, einer aufregend-kraftvollen Komposition zum gleichnamigen Film, gelang den Wehingern ein genialer Einstieg mit wirkungsvollen Sequenzen, dramaturgisch versiert abgestimmt.

Wie man die Geschichte musikalisch in Szene setzen kann, zeigten die Wehinger mit „Alcazar“. Hier nutzten sie das spannungsgeladene Rhythmus-Tempo-Wechselspiel voll aus und ließen solistische Momente aufblitzen, die einen tollen Gesamteindruck machten. Mit „Call of the Musicians“ , einer gefühlvollen Blasmusik-Hymne, rundeten die Wehinger mit einem wunderschönen orchestralen Klang ihr Programm ab, um gleich danach in eine Polka-Sentimentalität zu verfallen, deren musikalische Wesenszüge sie sich so gern zu eigen machen. „Almtaler Polka“ hieß das unterhaltsame Zwei-Viertel-Takt-Schmankerl, das sie lustvoll zum Besten gaben, bevor sie mit „Vita con Musica“ noch einmal zu einem fulminanten Schlussspurt ansetzten. Klar, dass auch die Wehinger dem Marsch „Die Regimentskinder“ den Zugaben-Wunsch des Publikums gerne erfüllten.