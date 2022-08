Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Böttingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während im Jahr 2020 elf Einsätze (drei Brände und acht technische Hilfeleistungen) anstanden, wurden 2021 gleich 17 Einsätze (acht Brände, acht technische Hilfeleistungen und ein Sondereinsatz) abgearbeitet.

Die vergangenen zwei Jahre bezeichnete Kommandant Benjamin Flad in seinem Bericht als große Herausforderung, denn einerseits galt es, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten und trotzdem die Kontakte so gering wie möglich zu halten. Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, führte man 2020 dreizehn Übungsabende in Kleingruppen durch und nur drei Übungen mit der gesamten Mannschaft. 2021 beschränkte man sich auf vier Gesamtproben in dreizehn Kleingruppen. Auch die Sonderübungen für Führungskräfte wurden reduziert.

Bei den fünf Ausschusssitzungen behandelte man nur die wichtigsten Themen, wie Beschaffungen. Drei Neuzugänge mussten ohne Jahreshauptversammlung in die aktive Wehr übernommen werden. Flad und sein Stellvertreter Roland Mattes nahmen an diversen Kommandatenversammlungen und Besprechungen teil. Moritz Flad absolvierte zunächst die Truppmann-Ausbildung mit integriertem Sprechfunker und anschließend den Lehrgang zum Verbandsführer der Führungsstufe C.

Tobias Grimm und Noah Mattes besuchten die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger. Diverse Lehrgänge bei der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal besuchten Alexander Häring, Christian Buchwitz, Alexander Minder, Michael Grimm und Benjamin Flad. Roland Mattes, Christian Buchwitz und Benjamin Flad nahmen auch an Online-Veranstaltungen zu Fachthemen teil.

Derzeit besteht die Freiwillige Feuerwehr Böttingen aus 36 Mitgliedern der Einsatzabteilung, einem Mitglied der Altersabteilung und einem Dutzend Jungs und Mädels der Jugendfeuerwehr. Das Durchschnittsalter der Aktiven beträgt 32 Jahre. Der Kommandant freute sich, dass durch die Unterstützung durch Gemeindeverwaltung und Gemeinderat die Tragkraftspritze aus dem Jahr 1961 durch eine modernde Spritze der Firma Rosenbauer ersetzt werden konnte.

Schriftführerin Pauline Häring blickte ausführlich auf beide Vereinsjahre zurück. Über die zahlreichen Aktivitäten der Jungendfeuerwehr berichtete Jugendfeuerwehrwart Alexander Häring.