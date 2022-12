Jahreshauptversammlung der ARGE Skiwanderwege Heuberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 17. November 2022 fand die ordentliche Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege Heuberg in der Skihütte Wehingen statt. Zunächst begrüßte der 1. Vorsitzende Bürgermeister André Kielack die anwesenden Mitglieder der ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V. zur diesjährigen Hauptversammlung 2022, stellte förmlich die Beschlussfähigkeit fest und erläuterte die Tagesordnung.

Ein besonderer Gruß ging an Herrn Walter Staiger als Hausherr und 1. Vorsitzenden des Skiclubs Wehingen, Herrn Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland Tourismus GmbH, Tuttlingen, Herrn Oliver Schmidt, Entwickler der ARGE-App, Mahlstetten und an die Pistenbullyfahrer Herrn Werner Mesle (zugleich 2. Vorsitzender, Herrn Eberhard Geißler (zugleich Loipenkoordinator) und Herrn Reinhold Müller. Der 1. Vorsitzende berichtete in seinem Jahresbericht von erfreulich stetig steigenden Mitgliederzahlen bei einem Mitgliederstand zum 30.04.2022 von 732 Mitgliedern. Die Kasse sei mit rund 80.000 EUR gut gefüllt.

Dies sei nicht zuletzt den großartigen Sponsoren zu verdanken, welche mit der Deutschen Bank, der Abfall GmbH Spaichingen, dem Sporthaus Nann, Gosheim sowie der Hirschbrauerei Wurmlingen die ARGE finanziell großzügig unterstützten. Danach übergab der 1. Vorsitzende an den Loipenkoordinator Herrn Eberhard Geißler, nicht ohne sich für die hervorragende Organisation und Koordination beim Spuren bei den Pistenbullyfahrern Werner Mesle, Eberhard Geissler, Reinhold Müller und den ausscheidenden Franz Herberg zu bedanken. Ebenso richtete er einen Dank an Frau Birgit Weber, Gosheim für die zeitnahe Informationsweitergabe über die bewährte Schneetelefonansage und Herrn Oliver Schmidt, Mahlstetten für die neu eingerichteten ARGE-App.

Loipenkoordinator Eberhard Geißler berichtet von insgesamt knapp 40 Schneetagen, an welchen grundsätzlich ein Langlaufen auf dem Heuberg möglich gewesen sei. Davon seien 20 Tage sehr gut zu nutzen gewesen, bei den weiteren 20 Tagen seien die Schneeverhältnisse noch einigermaßen in Ordnung gewesen. Somit konnte in der vergangenen Wintersaison 202172022 insgesamt 6 Wochen Skilanglauf auf dem Heuberg betrieben werden. Des Weiteren stellte Eberhard Geißler aufgrund des geplanten Solarparks RietheimWeilheim die zu ändernde neue Streckenführung der Deutschen-Bank-Loipe (Rußbergloipe) den anwesenden Mitgliedern näher vor.

Die ARGE Skiwanderwege Heuberg sei vorliegend von Anbeginn an in die bebauungsplanrechtlichen Vorlagen involviert worden und es gäbe keine größeren Probleme, künftig eine alternative Streckenführung zu wählen. Danach stellte der Geschäftsführer der ARGE Skiwanderwege Heuberg e.V. Herr Markus Conzelmann die Entwicklung der Mitgliederzahlen sowie den Kassenbericht näher vor. So habe man unter anderem „Exoten“-Mitglieder in Flensburg, Köln und darüber hinaus zahlreiche Personen aus dem Stuttgarter- und dem Bodenseeraum hinzugewin- 2 nen können. Die ARGE erfreue sich zunehmend nicht nur lokaler, sondern auch regionaler Beliebtheit. Nicht allein die Mitglieder sorgten für einen guten Kassenbestand, sondern auch zahlreiche Spenden seien in diesem Jahr von privater Seite eingegangen. Der Kassenbestand betrug zum Ablauf des Geschäftsjahres 2021/22 zum 30. April 2022 78.731,84 EUR. Die ARGE stehe aktuell finanziell, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen, aber auch der mitunter größeren Spendenbeiträge, sehr gut da. Jedoch gelte es zu bedenken, dass auch erforderliche Rücklagen gebildet werden müssten, sollte einmal für das alte Pistenbully-Gerät Ersatz erforderlich sein.

Danach führte der Kassenprüfer Konrad Häring in gewohnt bekannter Manier die Kassenprüfung durch und attestierte dem Geschäftsführer eine einwandfreie Kassenführung Anschließend nahm Herr Walter Knittel die Entlastung en bloc für die Gesamtvorstandschaft vor. Diese erfolgte einstimmig von den anwesenden Mitgliedern. Beim Tagesordnungspunkt 5 berichtete der 1. Vorsitzende, dass er derzeit noch für ein Jahr bis zum Jahr 2023 gewählt sei. Um jedoch künftig ein „rollierendes Wahl-System“ zu etablieren, stünde heute lediglich die Wahl des 1. Vorsitzenden um zwei weitere Jahre bis zum Jahr 2024 an. Ein rollierendes System hätte den Vorteil, dass die Amtszeit aller Funktionäre nicht zum gleichen Zeitpunkt, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten künftig erfolge. Ohne Gegenstimme wurde der 1. Vorsitzende Herr André Kielack um weitere zwei Jahre in sein Amt gewählt.

Bei TOP Bekanntgaben berichtete der 1. Vorsitzende von der hervorragend ankommenden kostenlosen App, welche kostenlos im Google Play-Store für Android-Geräte und im App-Store für IOS-Geräte heruntergeladen werden könne. Über 2.000 Downloads seien bis dato seit Errichtung bereits zu verzeichnen gewesen. Die App bedeute eine große Hilfe für viele Nutzer der Loipen, um sich praktisch in Echtzeit über die Schnee- und Spurverhältnisse zu informieren. Daneben berichtete der 1. Vorsitzende Kielack, dass die insgesamt 732 Mitglieder aktuell die neuen Loipenvignetten für das kommende Jahr 2022/2023 erhalten würden. Hierzu sagte er nochmal dem Sporthaus Nann, Gosheim, ein herzliches Dankeschön für die bisherige Erstellung aus. Ebenso bedankt er sich bei Frau Birgit Weber, Gosheim, für die diesjährige Neuerstellung und den Versand der Vignetten über die Gemeindeverwaltung Gosheim.

Beim Tagesordnungspunkt Anfragen wurde wiederholt die Konfliktsituation zwischen den Langläufern der ARGE sowie Winterspaziergängern angesprochen. Ein Mitglied wies insbesondere auf die neuralgischen Punkte am Klippeneck sowie im Bereich „Hirnbühl“ hin. Dort käme es regelmäßig zu Konfliktsituationen von Langläufern und Spaziergängern. Die ARGE wurde gebeten, hierzu mit den beteiligten Gemeinden und der Donaubergland GmbH Lösungen zu suchen und zu finden, wie künftig eine parallele Nutzung der Loipen und der weißen Schneewanderwege -ohne gegenseitige Beeinträchtigung- stattfinden könne. Vorsitzender André Kielack schlug vor, zeitnah ein koordinierendes Gespräch mit den beteiligten Kommunen und Donaubergland anzuberaumen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Zudem kam der Wunsch auf, auch die Flutlichtstrecken am Biathlonzentrum und in Wehingen zu spuren und auch entsprechend zu bewerben. Somit stünden bei guten Schnee- und Winterverhältnissen von Dienstag bis Freitag auch beleuchtete Abschnit te zur Verfügung. Darüber hinaus bat ein Mitglied, die vorhandenen Holzkästen an den Einstiegsparkstellen der ARGE mit neuen Mitgliedsanträgen zu bestücken und dort gegebenenfalls auch mit einem QR-Code weitere Informationen für alle Besucher aus nah und fern vorzuhalten. 3 Danach beendete der 1. Vorsitzende den offiziellen Teil der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Ein anschließendes gemütliches Beisammensein schloss sich an.