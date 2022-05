Jagdangelegenheiten werden weiterhin vom Gemeinderat geregelt

In der Jagdgenossenschaftsversammlung am 9. Mai haben die anwesenden Jagdgenossen die Regelung aller Jagdangelegenheiten auch weiterhin auf den Gemeinderat übertragen. Außerdem wurde beschlossen, dass die Jagdpacht an die Gemeinde geht. Damit bleibt die seitherige jahrzehntelange Praxis erhalten. Die Beschlussfassung gilt für die nächsten sechs Jahre.

In der Versammlung berichtete Bürgermeister Konstantin Braun, dass die letzte Jagdgenossenschaftsversammlung 2002 stattgefunden habe. Die Jagd sei gegenwärtig an Werner Hermann aus Schömberg verpachtet. Zwischen dem Pächter und der Gemeinde funktioniere es sehr gut, der Gemeinderat sei mit der Jagdbewirtschaftung sehr zufrieden. Auch die Vorgaben der Forstverwaltung hinsichtlich der Rehwildbewirtschaftung werden erfüllt. Eine Wildschadensregulierung habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren nicht machen müssen, das sei alles - falls überhaupt angefallen - zwischen Jagdpächter und Grundstücksbewirtschafter direkt geregelt worden.

Kai Wäschle von der Stabstelle GIS des Landratsamtes erläuterte das Jagdkataster, dessen Aufstellung gesetzlich vorgeschrieben ist. Darin sind alle jagdbaren Flächen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern enthalten. Er wies darauf hin, dass die Gemarkung 436, 35 Hektar Gesamtfläche habe. Davon kann man auf 390,86 Hektar jagen. Diese teilen sich in 170,22 Hektar Feld und 220,65 Hektar Wald auf. Es ist ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk gebildet, in den die Gemeinde auch ihre Eigenjagdfläche einbringt. Die Versammlung beschloss und übernahm die Mustersatzung des Gemeindetags für die hiesige Jagdgenossenschaft. Die Verwaltung hat die Beschlussfassung und die Satzung der Jagdgenossenschaft dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt. Das Landratsamt als untere Jagdbehörde hat mit Schreiben vom 18. Mai die Satzung genehmigt. Beanstandungen werden nicht erhoben.