Insgesamt rund 45.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Deilinger Straße

Insgesamt rund 45.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstag auf der Einmündung der Deilinger Straße auf die Bahnhofstraße passiert ist.

Ein 30-Jähriger fuhr laut Polizeibericht mit einem VW Scirocco auf der Deilinger Straße in Richtung Gosheimer Straße. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog der junge Mann nach links ab und stieß dabei mit einem auf der Deilinger Straße entgegenkommenden Audi S8 eines 35-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Audi in Höhe von rund 30.000 Euro.