In Wehingen passieren weniger Straftaten

Im Wehinger Gemeinderat ist nun die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 vorgestellt worden. Die Zahl der Straftaten ist zurückgegangen, während im Gegenzug die Aufklärungsquote stieg. Sorgen bereitet die höhere Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren.

Die in der Kriminalstatistik der Polizei enthaltene Häufigkeitszahl zeigt an, wie viele Straftaten in einem Jahr, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, registriert wurden.

Anhand dieser Werte bilanzierte Polizeihauptkommissar Willi Dreher vom Polizeiposten Wehingen die Entwicklung. Gegenüber dem Jahr 2017 sei die Anzahl der Straftaten leicht zurückgegangen, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Aufklärungsquote.

In der Gemeinde Wehingen betrug die Häufigkeitszahl im Jahr 2018 lediglich 2044. Im Landkreis Tuttlingen lag sie bereits bei 3953, und in ganz Baden-Württemberg waren es sogar 5191 Straftaten je 100 000 Einwohner. Etwas bedenklich stimmte die starke Zunahme bei den Tatverdächtigen auf örtlicher Ebene unter 21 Jahren, was teilweise jedoch auch durch den Einzugsbereich der örtlichen Schulen erklärbar ist.

Im abgelaufenen Jahr 2018 gab es insgesamt 370 Polizeieinsätze in der Gemeinde Wehingen. Die Situation in der Gemeinde könne aber nach wie vor als sehr sicher bezeichnet werden, meinte Dreher.