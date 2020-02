In Wehingen entstehen 78 neue Bauplätze

Auch in Wehingen sind Bauplätze ein knappes Gut. Daher sieht sich die Gemeinde in der Pflicht, neue Baugebiete zu erschließen und hat das Gewann Stockäcker im Blick. Nachdem es mit der Erschließung aus Naturschutzgründen Verzögerungen gegeben hat, kann nun im Frühjahr die Erschließung beginnen. Der Gemeinderat hat dazu wichtige Vergabeentscheidungen getroffen (wir berichteten). In dem Baugebiet mit sechs Hektar sollen 78 neue Bauplätze entstehen zwischen 550 und 700 Quadratmetern. Im unteren Bereich zur L433 nach Deilingen soll ein Schutzerdwall errichtet werden, der die Lärmbelastung reduzieren soll. Auf den dahinterliegenden Bauplätzen zur Straßenseite hin soll für Bauträger die Möglichkeit geschaffen werden, Mietwohnungen zu bauen. Mit dem Wasserwirtschaftsamt wurde vereinbart, dass oberhalb des Baugebiets das Oberflächenwasser durch Errichtung eines Abwassergrabens abgefangen und durchs Baugebiet abgeleitet wird. Im angrenzenden Bereich zum Wohnbaugebiet wird unterhalb eines Spielplatzes ein Regenüberlaufbecken errichtet. Mit einem Fußweg soll die Anbindung an das gegenüberliegende Gewerbegebiet gelingen. Mit zwei Bushaltestellen an der L433 soll die Anbindung zum ÖPNV hergestellt werden. Mit der Unteren Naturschutzbehörde werden Ausgleichsmaßnahmen beschlossen. Hier konnte eine Lösung für eine Ausgleichsfläche für die Feldlerche gefunden werden. Die Vergabe der Bauplätze erfolgt zuerst mit 14 Alteigentümern, die ein Anrecht auf Rückerwerb ihrer Flächen haben. Danach wird der Vertrieb der Bauplätze über das Onlineportal „Baupilot“ erfolgen. Hier kann man sich für Bauplätze bewerben. In diesem Portal werden Kriterien hinterlegt, welche der Rat noch beschließen muss. Es gibt eine Liste mit 50 Interessenten. Das Portal kann erst online gehen, wenn die Bauplatzpreise feststehen und die Kriterien für die Vergabe festgelegt wurden. Dies wird voraussichtlich im März/April soweit sein. Die Erschließungsarbeiten sollen Ende März in Angriff genommen werden.