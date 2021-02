In Mahlstetten treibt eine freche kleine Hexe ihr Unwesen - eine Bildergeschichte

Vielleicht hat die kleine Hexe ja auch nur heimkommen wollen in diesem Jahr, in dem’s Umtreiben ein bisschen verleidet ist? Immerhin hat es in Mahlstetten eine beachtliche Hexengruppe „Kallestoaghexe“ gegeben, die sich aber dann zerstreut hat, Jedenfalls hat die Mahlstetterin Maria Münch seit Montag vor einer Woche lustige, aber auch ziemlich freche Gesellschaft. Man weiß nie, was der kleinen Hexe denn jetzt wieder einfällt. Hier ist Maria Münchs Geschichte. Und natürlich hält der Heuberger Bote seine Leser in den nächsten Tagen auf dem Laufenden.

„Am vergangenen Montag Morgen schaute ich zur Terrasse hinaus und glaubte, meinen Augen nicht zu trauen. Saß da tatsächlich ein Hexle auf meinem geliebten Bänkle vorm Terrassenfenster.

Ja, wa sieh I denn dooh vorm Fenschter - é Hexle (Foto: Maria Münch)

Als ich ein paar Minuten später nach ihr schauen wollte, war mein Bänkle leer. Doch die Hexe war nicht verschwunden. Bei weitem nicht.

Sie saß auf meiner Terrasse und plünderte meine „Sommerbar“ (man muss wissen, es ist – zumindest war es – ein kleines unterirdisches Getränkelager für heiße Sommertage).

Hät si tatsächlich mi Sommerbar entdeckt. (Foto: Maria Münch)

Als ich sie ermahnen wollte, hockte sie schon am kleinen Gartentisch, ein Bier mitten darauf. So holte ich also auch ein Fläschchen und setzte ich mich ein Weilchen zu ihr.

Wart Hexle, i trink eins mit. (Foto: Maria Münch)

Nach einem netten Plauderstündchen bot ich ihr an, ein paar Tage auf dem Bänkle zu verweilen. Damit ihr nicht so kalt ist, fachte ich abends in meiner eigens zum Wintergrillen hergerichtete Schale ein wärmendes Feuer an. So hatte sie es schön kuschlig warm in ihrer ersten Nacht bei mir.

...dass dé it frierscht. (Foto: Maria Münch)

Von da an sah man die kleine Hilda (so nenne ich meinen lustigen Gast zwischenzeitlich) immer wieder an anderer Stelle. Mal vorm, mal hinterm, ja sogar im Haus.

Ällmóhl sieht mér si ommé anderscht. (Foto: Maria Münch)

Manchmal bekam sie sogar Besuch.

Sogar Bsuéch griégt si. (Foto: Maria Münch)

Oder es legte ihr heimlich jemand ein gutes Gesöff (kleine Flasche Sekt) auf den Schoß. Nun, es wurde kalt und ich holte sie herein in die warme Stube. Dort entdeckte meine neue Freundin sogleich das Klavier

Singé tuét si greislig (Foto: Maria Münch)

und machte sich auch an meiner Ukulele zu schaffen....

und an dér Ukulele vergreift si sich au glei no. (Foto: Maria Münch)

Als sie aber mit Kohle und Weihrauch ihren Unfug trieb, warf ich sie dann letztendlich Mitte der Woche wieder raus.

Jetzt wird si mir zu frech... Zünsle góht gar it: RAUS. (Foto: Maria Münch)

Da saß sie nun und abends wollte wieder herein. Doch ich blieb hart. Am nächsten Morgen aber, der Schreck saß mir schon eine Weile in den Gliedern, hockte das Weib doch tatsächlich in meiner Stube UND LAS ZEITUNG. Nachdem ich mich vom ersten Schreck erholt hatte, setzte ich mich kurz zu ihr, um zu schauen, was es denn heute Interessantes zu lesen gäbe. Musste sogleich laut heraus lachen.... Sie studierte die Kontaktanzeigen.

Hockét si wieder i dér Stubé ... was liséscht denn do... (Foto: Maria Münch)

Nun, so gefiel es ihr nun bis zum vergangenen Samstag. Da wurde es ihr wohl wieder langweilig. Als ich am späten Vormittag, mit dem Autoschlüssel in der Hand, einige Besorgungen machen wollte, war dieses freche Stück bereits im Wagen. Nicht jedoch auf dem Beifahrersitz. Oh nein. Sie besetzte die Fahrerseite und schaute frech zum Autofenster heraus.

Geschtern hät si abhaué wellé. (Foto: Maria Münch)

SO GEHT DAS JA NUN NICHT. Kurzerhand setzte ich sie auf den Sozius und so konnten wir in die Stadt fahren. Beim Tragen geholfen hat sie natürlich nicht. Zuhause angekommen, wollte ich das doch ein bisschen erledigte kleine Fräulein wieder mit ins Haus nehmen. Doch sie zog es vor, sich ans Treppengeländer vor meiner Haustür zu lehnen und auf die Fasnet zu warten...."