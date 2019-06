In diesem Jahr blühen die Garten-Pfingstrosen pünktlich - das ist keine Selbstverständlichkeit

Sie füllen derzeit viele Gärten mit kräftigen Rot- und Rosatönen, und sie waren genau pünktlich zm Pfingstfest am Wochenende: Die Pfingstrosen. Das ist nicht immer so, oft schon waren sie in den Lagen des Heubergs etwas später dran, doch diesmal hat es geklappt. Die Pflanze ist auch sonst interessant, wie Fachfrau Judith Engst beschreibt.

Der deutsche Name dieser Pflanze führt in die Irre. Bei den Pfingstrosen (Paeonia spec.) handelt es sich botanisch gesehen nämlich keinesfalls um Rosengewächse, sondern um eine eigene Familie (Pfingstrosengewächse, Paeoniaceae) innerhalb der Ordnung der Steinbrechartigen.

Mit den Rosen ist sie nicht näher verwandt, auch wenn die wilde Urform (Paeonia officinalis) ein bisschen wie eine Wildrose aussieht. Nur der erste Namensteil ist zutreffend, denn pünktlich zu Pfingsten zeigt sich die beliebte Gartenpflanze in voller Blütenpracht. Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeerraum, wo sie von Portugal bis Albanien vorwiegend in Gebirgslagen wächst.

Nektar für die Ameisen

Wer sich die Blütenknospen und die geöffneten Blütenstände näher anschaut, entdeckt meistens einige Ameisen, die darauf herumkrabbeln. Das kommt nicht von ungefähr: Die Pflanze lockt die Sechsbeiner mit Absicht an, indem sie die Nektarabgabe nicht auf das Blüteninnere beschränkt.

An den grünen Kelchblättern, die die Blüte umschließen, sind so genannte Nektarien platziert, an denen die Ameisen sich am begehrten Zuckersaft laben können. So spendabel zeigt sich die Pfingstrose nur, weil sie auch etwas davon hat. Auf dem Rückweg nehmen die Ameisen gerne gefräßige Raupen und andere Fraßfeinde der Pflanze mit.

Übrigens haben auch andere Pflanzen Nektarien außerhalb der Blüten so zum Beispiel der Kirschbaum (am Übergang zwischen Blattstiel und Blattspreite) oder die Zaunwicke (unterhalb der Blüten).

Insekten gehen meistens leer aus

Als Bienen- oder Insektenweide eignen sich die typischen Garten-Pfingstrosen dagegen nicht, und das ist aus ökologischer Sicht ausgesprochen schade. Denn wie bei vielen Blumen wurde die Urform züchterisch stark verändert mit dem Ziel, die Blüte noch voller und üppiger erscheinen zu lassen.

Die Wildform der Pfingstrose hat meist nur fünf bis zehn Blütenblätter rund um einen gelben Pollenkranz, der Griffel und Fruchtknoten in der Mitte der Blüte umrahmt. Von Gärtnern wurden aber viele zusätzliche Blütenblätter dazugezüchtet.

Blüten können nicht befruchtet werden

Weibliche und männliche Blütenorgane – die eigentlich bestäubt werden sollen, wurden entweder weggezüchtet oder sind für Insekten unzugänglich, da unter einer Vielzahl von Blütenblättern verborgen. Damit ist die Pflanze praktisch steril.

Das ist übrigens bei vielen Gartenpflanzen so, auch bei Rose und Tagetes.

Wenn Sie Ausschau halten nach einer naturnahen Ergänzung für Ihren Garten, setzen Sie keine Pflanzen mit gefüllten Blüten. Ungefüllte Blüten sind optisch genauso schön. Und Ihr Garten ist dann nicht nur fürs menschliche Auge schön, sondern auch für Insekten.