In der Bergstraße soll Geschwindigkeit gemessen werden

13 Anwohner der Bergstraße haben einen Antrag an den Gemeinderat gerichtet, Maßnahmen zur Geschwindigkeitsbegrenzung in ihrer Straße zu beraten.

Die fünf Meter breite Bergstraße ist eine meist von Anwohnern befahrene Straße in einem Wohngebiet. Für die Straße ist seit langem eine Tempo 30-Zone beschildert. Doch einzelne Autofahrer halten sich nicht an diese Geschwindigkeitsbeschränkung. Die Gemeinde will nun eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage in der Bergstraße installieren und den Gemeinderat und die Anwohner über die Messergebnisse informieren. Uneinsichtige Raser müssen zukünftig mit einer kostenpflichtigen Verwarnung durch die Orstpolizeibehörde rechnen.

Feuerwehrkommandant Markus Henne berichtete dem Gemeinderat über die bisherige Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2019. Die Einsatzstärke der FFW beträgt 40 Aktive, davon eine Frau. Die Jugendfeuerwehr hat 15 Mitglieder. Die aktive Wehr verfügt über 16 Atemschutzgeräteträger und zwölf Fahrer. Im Jahr 2019 ist die Wehr um sechs Aktive gewachsen, davon vier durch Übernahme von Jugendlichen aus der Jugendfeuerwehr.

Neun Einsatzkräfte arbeiten tagsüber in Deilingen, 16 Arbeitskräfte arbeiten in umliegenden Gemeinden mit einer Fahrzeit von weniger als 10 Minuten. Die Einsatzstärke bei Einsätzen im Jahr 2019 beträgt tagsüber 16,5 und nachts und am Wochenende 20,6. Die Feuerwehr wünscht sich als Ersatzbeschaffung für das seit dem Jahr 1982 im Einsatz befindliche Löschfahrzeug LF8 ein neues mittleres Löschfahrzeug (MLF) mit einem Löschwassertank von 600 bis 1000 Litern, einem LKW-Fahrgestell und Beladung mit Kreiselpumpe, Stromerzeuger, Wärmebildkamera, Gerät zur Hochwasserbekämpfung und für technische Einsätze. Die Kosten für ein mittleres Löschfahrzeug betragen etwa 250 000 Euro. Der Förderbescheid des Landes mit einem Zuschuss von 66 000 Euro liegt bereits vor. Das Fahrzeug ist sowohl für den Erstangriff als auch als nachrückendes Fahrzeug für die zweite Einsatzgruppe der FFW verwendbar.

Der Gemeinderat beschloss die Aufnahme der Beschaffungskosten von rund 250 000 Euro für das Fahrzeug in den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020.

Bürgermeister Ragg berichtet, dass die mit der Neugestaltung des Kirchplatzes bei der Marienkirche beauftragte Firma Oberer, Landschafts- und Gartenbau aus Sulz am Neckar auf Grund eines Personalengpasses die Arbeiten nicht mehr im Herbst 2019, sondern erst im Frühjahr 2020 ausführen kann.

Auf Grund eines Motorschadens an dem im Jahr 2007 beschafften Aufsitzmähers des Bauhofes ist eine Ersatzbeschaffung noch im Jahr 2019 erforderlich. Die Reparaturkosten von gut 2500 Euro übersteigen den Restwert des defekten Fahrzeuges.

Bürgermeister Albin Ragg gab bekannt, dass das Landratsamt auf Wunsch des Gemeinderats bei der Bushaltestelle Rathaus am 9. August in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt hat. Dabei wurde nur ein Fahrzeug ermittelt, das die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer überschritt. In unregelmäßigen Abständen werden weitere Geschwindigkeitsmessungen in der Ortsdurchfahrt durchgeführt.

Die Vorsitzenden der Vereine und Organisationen der Gemeinde sowie die Mitglieder des Gemeinderats sind am Samstag, 12. Oktober, zu einem Besuch der Gedenkstätte Eckerwald sowie der KZ Friedhöfe in Schörzingen und Schömberg eingeladen. Brigitta Marquard-Schad wird als Vorsitzende der Initiative Gedenkstätte Eckerwald Informationen zu den Gedenkstätten und zur Arbeit der Initiative geben.

Mehreren privaten Bauvorhaben hat der Gemeinderat das Einvernehmen erteilt. (pm)