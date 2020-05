In Bubsheim stehen Straßensanierungen an.

Der Bubsheimer Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen mit der Sanierung von Ortsstraßen befasst. Im Blick auf die künftigen Finanzen hat der Rat eine Reihenfolge der Projekte festgelegt. Der Abbruch der Graneggstraße 10 und der Umbau des Kreuzungsbereichs zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist laut Pressemitteilung für dieses Jahr vorgesehen. Im kommenden Jahr erfolgt die Sanierung der Hauptstraße bis zum Kreuzungsbereich Graneggstraße und die Neugestaltung des Kirchenumfelds. Außerdem soll es eine Erneuerung des alten Entwässerungskanalsystems und einen Austausch der Wasserversorgungsleitungen geben. 2022 soll die Sanierung in der Graneggstraße fortgeführt werden: von der Kreuzung Hauptstraße/Graneggstraße bis zur Kreuzung Schulstraße. Im Jahr darauf ist der Abschnitt Schulstraße geplant.

In allen Bereichen sollen die Hausanschlussleitungen erneuert und weitere Versorgungsleitungen eingebracht werden. Hierzu sei die Einwilligung der Anlieger erforderlich. In das Betreuungsangebot im Kindergarten will die Gemeinde in den kommenden beiden Jahren investieren.

Außerdem wurde folgendes besprochen: Für den Bauhof wird ein Anhängersystem mit Wechselbehältern beschafft. Das System der Firma Maytec soll knapp 34 000 Euro kosten. Der Gemeinderat stimmte der Investition zu.