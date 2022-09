Gemeindeschwester 2.0? Bubsheim bekommt „Community Health Nurses“

Bubsheim und der Heuberg werden als Pilotprojekt ein neues Berufsbild in der Gesundheitsversorgung erproben und so die Gesundheitsversorgung vor Ort stärken: sogenannte „Community Health Nurses“ – akademisch ausgebildete Pflegekräfte vor Ort. Das Landesgesundheitsministerium fördert das Projekt mit 155.000 Euro. Das Konzept ist in Deutschland neu – erinnert aber auch an die alte Tradition der „Gemeindeschwestern“. Gerade in Bubsheim gab es einst ein ganz besonders beeindruckendes Beispiel einer solchen Gemeindeschwester.

Gesundheitsversorgung für den Heuberg

Bubsheim hat eine Genossenschaft gegründet, um die Gesundheitsversorgung im Ort und auf dem gesamten Heuberg mit einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) zu verbessern und zu sichern. Hier sollen Ärzte und Fachärzte, aber auch Angehörige anderer Gesundheitsberufe Hand in Hand arbeiten. „Unsere Vision ist es, mit Stützpunkten auch in anderen Gemeinden präsent zu sein“, so André Saliger, der Geschäftsführer der Genossenschaft. „Im Moment kann das aber noch nicht umgesetzt werden, weil wir noch auf der Suche nach Ärzten sind.“

In enger Zusammenarbeit mit den Ärzten sollen auch die „Community Health Nurses“ tätig werden. Das sind hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen, die in der primären wohnortnahen Gesundheitsversorgung mitwirken. Deren „Kerngeschäft“ besteht darin, die Menschen in der Bewältigung des Alltags zu unterstützen – in jeder Lebenslage und Altersspanne. Sie sind zum Beispiel erste Ansprechpartner für Menschen mit chronischen oder Mehrfacherkrankungen, Behinderung oder Pflegebedarf.

Neues Berufsbild

Ihnen sollen aber auch gewisse heilkundliche Aufgaben übertragen werden, die bisher den Ärzten vorbehalten sind. Dazu müssten in Deutschland allerdings erst die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert werden. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag aber bereits beschlossen, dass die professionelle Pflege durch heilkundliche Tätigkeiten ergänzt und unter anderem das neue Berufsbild der „Community Health Nurse“ (kurz CHN) geschaffen werden soll. Wie dieses in der Praxis konkret ausgestaltet werden kann, das soll nun in Bubsheim erprobt werden.

Das ist ein wenig so, wie es früher die Gemeindeschwestern gab. Thomas Leibinger

Ganz ohne Vorbilder ist das Projekt aber nicht: „In anderen Ländern, etwa im Angelsächsischen Bereich oder in den Niederlanden, aber auch in der Schweiz und in Österreich ist das Konzept schon etabliert“, weiß Saliger, 2023 werden auch in Deutschland die ersten Absolventen den entsprechenden Studiengang beendet haben.

Abschlussarbeit in Bubsheim

„Wir suchen bereits jetzt unter den Studierenden jemanden, der seine Abschlussarbeit bei uns machen möchte“, berichtet Saliger. Die Zeit werde zugleich genutzt, um mit den niedergelassenen Ärzten und den Krankenkassen über das Konzept zu sprechen und es zu entwickeln. Die Förderung des Landes ist bis zum 31. Mai 2024 befristet.

„Das ist ein wenig so, wie es früher die Gemeindeschwestern gab“, so der Bubsheimer Bürgermeister Thomas Leibinger, der sich dadurch eine Verstärkung der Gesundheitsversorgung vor Ort erhofft. „Es ist zwar nicht eins zu eins dasselbe“, ergänzt André Saliger, „was man aber ein bisschen vergleichen kann, ist die Tatsache, dass jemand vor Ort ist, der sich um die Menschen kümmert.“

Legendäre Gemeindeschwester

Gerade Bubsheim hat in seiner Geschichte ein ganz besonders beeindruckendes Beispiel einer solchen „Kümmerin“ zu bieten: Die Gemeinde hat vier Mal die Ehrenbürgerwürde vergeben. Eine der Ehrenbürgerinnen ist Schwester Berta Zirn (1891-1976). Über 55 Jahre lang – vom 1. Oktober 1920 bis zu ihrem Tode am 13. Januar 1976 – hat die gebürtige Bubsheimerin in ihrem Heimatort als Gemeinde-Krankenschwester gewirkt

Am 8. Februar 1891 kam sie als Tochter von Johannes Zirn, Hafner, und Franziska geb. Aicher zur Welt. Gleich nach der Schulzeit ließ sie sich als „Landpflegerin“ und danach im Nymphenburger Krankenhaus in München zur Krankenschwester ausbilden. Wie ein Bubsheimer Gemeinderatsprotokoll von 1921 bemerkt, hat sie dabei ihre Ausbildung selbst bezahlt. Als Gemeinde-Krankenschwester kehrte sie nach Bubsheim zurück – und hatte ihre Lebensaufgabe gefunden.

In der Kirche engagiert

Obwohl selbst vor den Gebrechen des Alters nicht verschont, stand sie bis zuletzt Tag für Tag an Krankenbetten und versorgte alleinstehende älter Menschen, wachte oft nächtelang bei Sterbenden und bereitete sie nach ihrem Tode auch auf die Bestattung vor. Sie war Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Goldenen Caritaskreuzes. Ebenfalls über 50 Jahre lang versorgte sie Kirche und Sakristei.

Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde zu ihrem 80. Geburtstag formulierte Schwester Berta auch ihr Lebensmotto: „Willst Du glücklich sein im Leben, trag’ zum Glücke anderer bei.“