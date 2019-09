In 50 Jahren mehr als 550 Nachwuchskräfte ausgebildet

„Die Anton-Häring-Akademie gehört zu den ersten Adressen der 2000 Ausbildungsstätten in der Region“, lobte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez die „Riesenleistung“ des Herstellers von Präzisionsdrehteilen anlässlich einer Feierstunde. Der vom Firmengründer eingeschlagene Weg erweise sich gerade in den Zeiten des Strukturwandels und des konjunkturellen Abschwungs als richtig, denn gerade jetzt sei man auf gut ausgebildete Leute dringend angewiesen. Albiez betonte einmal mehr den Wert einer dualen Ausbildung, welcher ein zentraler Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft sei.

Als vor 50 Jahren der noch junge Kleinbetrieb mit der Ausbildung der ersten Industriekauffrau begann, ahnte im beschaulichen Heubergdorf noch kaum jemand etwas vom rasanten Aufstieg der bescheidenen Garagendreherei zum führenden Drehteilehersteller, welcher heute mit 4200 Mitarbeitern täglich rund eine Million Teile produziert.

Zur offiziellen Feierstunde am Samstagvormittag gaben sich die hochrangigen Vertreter aus Politik und Wirtschaft die Klinke in die Hand. So freute sich Miriam Häring über das Kommen von Landesjustizminister Guido Wolf, MdB Volker Kauder, Landrat Stefan Bär, Bürgermeister Thomas Leibinger, viele Gemeinderäte und Bürgermeister der Nachbarorte, den ehemaligen Landesminister Ernst Pfister, den früheren Staatssekretär Ernst Burgbacher, die Vertreter vieler namhafter Betriebe wie der Firma Hermle AG, Karl Storz und Chiron. Auch die Professoren der Fachhochschule, Wolf Schober und Peter Anders, den Leiter der Erwin-Teufel-Schule Thomas Löffler und sein Stellvertreter Walter Blaudischek wurden von der Geschäftsführerin besonders erwähnt.

„Wir sind bereit, auch in der Ausbildung neue Wege zu gehen“, betonte die Geschäftsführerin, was die vielen Gäste beim Rundgang in der großzügig ausgebauten Lernfabrik sogleich eindrucksvoll demonstriert bekamen. Die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu schauen, ließen sich auch viele Familien nicht nehmen – besonders viele Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen, konnten viele digitale Zukunftsbeispiele interaktiv erleben.

„Bildung ist teuer, aber keine Bildung ist noch teurer“, führte Guido Wolf aus. In einer Hommage an den „Visionär“ Anton Häring und seine Familie lobte der Abgeordnete des Wahlkreises das Engagement der Firma für die Berufsschulen und die Fachhochschulen. Auf die wesentliche Initiative Härings habe man nun am Campus Tuttlingen den neuen Industrie-Studiengang etablieren können.

Auch der Landrat zollte dem Unternehmen seinen Respekt und große Anerkennung. Bär erinnerte an die fruchtbaren Impulse zur Weiterentwicklung der Berufsschulen seines Landkreises.

Geschäftsführer Jürgen Häring betonte, dass man in der Welt der gewaltigen Veränderungen selbst die Aufgabe habe, den Wandel mit voran zu treiben. Dazu seien die Aus- und Weiterbildungen die wichtigsten Säulen. Am Stammsitz Bubsheim sei zurzeit eine Ausbildungsquote von über zwölf Prozent gegeben. Im neu angelaufenen Ausbildungsjahr könne man sich über 37 Neuankömmlinge freuen. Diese teilen sich in 21 Auszubildende und 16 Studierende für insgesamt 13 verschiedene Berufe und Studiengänge auf.