Immer mehr Interesse an Hühner

Vor einigen Tagen fand die Kleintierbörse des Kleintierzuchtvereins Z434 Heuberg e.V. im Schafhaus Mahlstetten statt. Coronabedingt konnte diese Veranstaltung in den letzten beiden Jahren nicht mehr stattfinden, umso mehr freute sich der Verein wieder, zahlreiche Aussteller und Gäste begrüßen zu können. Traditionell werden Küken, Hühner, Bruteier wie Kaninchen aus der Vereinszucht, aber auch von Nichtmitgliedern zum Kauf angeboten. Aus Sicht des Vereins kann dieser Tag als voller Erfolg verbucht werden. Den in großer Zahl erschienenen Besuchern stand ein umfangreiches Angebot an Tieren zum Kauf oder einfach nur zum ansehen bereit.

Im Bereich Hühner ist ein deutlicher Trend erkennbar. Es besteht immer mehr Interesse, sich Hühner als Nutztiere im eigenen Garten zu halten. Aber Achtung hier gilt es für Neulinge einiges zu beachten. Welche Rasse, wie groß ist der zur Verfügung stehende Platz, welche Verantwortung stellen die Tiere dar, welche Impfungen sind erforderlich, müssen Hühner gemeldet werden? Viele Kaninchen wechselten den Besitzer und das erfreute all die vielen Kinder.

Zum Mittagstisch gab es leckere Bauernbratwürste mit Kartoffelsalat oder Pommes. Nachmittags bestand die Möglichkeit im Vereinsheim bei Kaffee und Kuchen zu verweilen.

Der Verein bedankt sich bei den zahlreichen Besuchern und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen im Vereinsheim, sei es zur Jungtierschau welche am 16. Juli oder zur Lokalschau, welche am 12. und 13. November stattfinden.

Der Kleintierzuchtverein Z434 Heuberg e.V. freut sich über jedes neu gewonnene Mitglied. Die Mitglieder treffen sich jeden ersten Freitag im Monat zur Monatsversammlung. Hier werden anstehende Termine besprochen, aktuelle Themen zu den Tieren erörtert. Kontaktadresse ist Josef Frick, Griesweg 19, 78570 Mühlheim, Tel. 07463/990186.