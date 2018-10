IG Metall bekennt sich zu Vielfalt und Menschenwürde

Die IG Metall Albstadt hat in ihrer Delegiertenversammlung und Funktionärskonferenz in Balingen-Endingen mehrere Wahlen durchgeführt und zu aktuellen politischen Themen Stellung bezogen.

Michael Föst, Geschäftsführer der IG Metall Albstadt, ging in seinem Geschäftsbericht auf die Vorkommnisse in Chemnitz ein und legte dar, dass eine Grenze überschritten wurde. Eine offene, pluralistische Gesellschaft, die eine Vielzahl von Meinungen, Werten und Weltanschauungen gleichberechtigt nebeneinander zulässt, verliere zunehmend an gesellschaftlicher Akzeptanz. Chemnitz sei ein Symptom dieser Werte-Erosion. „Jegliche Form von Diskriminierung und Gewalt, sowie bereits deren Androhung, gefährden die Grundwerte unserer Demokratie“, so Föst. „Die IG Metall Albstadt steht für Vielfalt, Menschenwürde und ein faires und friedliches Miteinander."

Die Mitgliederentwicklung der IG Metall Albstadt, führte Michael Föst weiter aus, sei gut. Mit 756 Neuaufnahmen bis Ende August 2018 steht die IG Metall Albstadt mit 15 074 Mitgliedern um 109 Mitglieder mehr als im Vorjahr, gut da. Der Tarifabschluss 2018 zeige, dass man die Erwartungen der Beschäftigten erfüllt habe.

Kassenbestand wächst

Klaus-Peter Manz, 2. Bevollmächtigter und Kassierer, erläuterte die Entwicklung der Kasse. Mit 1,049 Millionen Kassenbestand sei man dieses Jahr weiter gewachsen.

Hans Jürgen Urban, der als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt für die Themenfelder Sozialpolitik, Gesundheitsschutz und Arbeitsgestaltung zuständig ist, führte die Themen Sozialpolitik, Rentenniveau und Rentensicherheit aus. Das Gesetz zur Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung in den gesetzlichen Krankenkassen sei auf dem Weg. Das sei auch ein Erfolg der Gewerkschaften – allen voran der IG Metall.

In der Rentenpolitik habe man den großen Wurf einer Strukturreform in eine Kommission gepackt und damit Entscheidungen nach hinten geschoben. Bevor die Kommission Vorschläge erarbeitet und vorstellt, werde es schon zu einem Überbietungswettbewerb kommen. „Für die IG Metall gilt“, betonte Urban: „Das Rentenniveau muss den Lebensstandard sichern und Schutz vor Altersarmut sein.“

Nach den Betriebsratswahlen in der ersten Jahreshälfte 2018 legten Waltraud Klaiber (Firma Alno), Silvia Wiese (Firma Ego) und Peter Seebach (Firma Trumpf) ihr Mandat im Ortsvorstand der IG Metall Albstadt aus persönlichen Gründen nieder.

Als „neue“ Ortsvorstandsmitglieder wurden Carolin Zimmermann (Firma Trumpf, Hettingen), Carolin Niederauer (Firma Mettler-Toledo, Albstadt) sowie Isni Aliji (Betriebsratsvorsitzender der Firma SHW, Tuttlingen) gewählt.

In den weiteren Wahlgängen wurden Claudia Meißner (Betriebsratsvorsitzende Berendsen Textilservice GmbH, Pfullendorf) in die Tarifkommission Texile Dienste sowie Andreas Schlee (Betriebsratsvorsitzender Autohaus Fuss, Albstadt) in die Tarifkommission Kfz-Handwerk gewählt.