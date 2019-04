HSG Rietheim-Weilheim ist Bezirkspokalsieger

Die HSG Rietheim-Weilheim bei den Männern und die HSG Hossingen-Meßstetten bei den Frauen sind die Pokalsieger des Handballbezirks Neckar-Zollern.

In der voll besetzten Sporthalle in Schömberg setzte sich der Landesligist Rietheim-Weilheim in einem spannenden Finale nach Siebenmeterwerfen gegen die TG Schömberg durch. Dabei schaltete zunächst Bezirksligist Schömberg etwas überraschend den Landesligisten Aixheim aus, während Rietheim-Weilheim keine Probleme gegen die Schömberger Reserve hatte.

Bei den Frauen setzte sich am Ende erwartungsgemäß der Landesligist Hossingen-Meßstetten, in einem einseitigen Finale, gegen den Bezirksligisten Ostdorf/Geislingen durch. Hossingen-Meßstetten hatte große Mühe, ins Finale einzuziehen, denn die TG Schömberg leistete großen Widerstand. In einem Bezirksligaduell setzte sich Ostdorf/Geislingen im Siebenmeterwerfen gegen die TG Schwenningen durch.

Männer

TG Schömberg – TV Aixheim 18:14 (8:8). In einem kampfbetonten Spiel wechselte die Führung in der ersten Hälfte ständig. Nach dem Wechsel erwischten die Aixheimer den besseren Start und gingen 10:8 in Führung. Mit einem 5:0-Lauf drehten die Schömberger aber die Partie und gaben den Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Schömberg: Tom Keller 6, Christian Kühn 5/3; Aixheim: Pascal Efinger 4.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim 16:23 (10:10). Die Schömberger Reserve verlangte dem Landesligisten Rietheim-Weilheim in der ersten Hälfte alles ab. Auch nach dem Seitenwechsel war bis zum 12:15 noch alles offen. Mit einem Zwischenspurt zog die HSG dann vorentscheidend zum 13:20 davon und ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Beste Torschützen: Schömberg II: Frank Eha 10/5; Gast: Jimmy Solis 5.

Siebenmeterwerfen um Platz 3: TV Aixheim – TG Schömberg II 6:5.

Endspiel: TG Schömberg – HSG Rietheim-Weilheim 25:26 (16:16, 5:5) nach 7-Meterwerfen. Nach dem 1:0 für die TG Schömberg erspielte sich Rietheim-Weilheim leichte Vorteile. Die Schömberger kämpften sich aber immer wieder zum Ausgleich heran. Beim 16:15 ging Schömberg erstmals wieder in Führung, brachte den knappen Vorsprung aber nicht über die Zeit. In einem spannenden Siebenmeterwerfen, es brauchte elf Werfer auf jeder Seite, hatte die HSG dann die besseren Nerven. Beste Torschützen: Schömberg: Christian Kühn 7/4; Rietheim-Weilheim: Thomas Aicher 5/1, Pascal Bensch 5.

Frauen

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schömberg 20:18 (9:11). Hossingen-Meßstetten erwischte den besseren Start und führte schnell mit 3:0. Nach dem Ausgleich zum 6:6 erspielte sich Schömberg bis zur Halbzeit aber leichte Vorteile. Die zweite Hälfte verlief dann bis zum Schluss spannend, doch am Ende hatte die HSG die Nase knapp vorne. Beste Werferinnen: Hossingen-Meßstetten: Katharina Jesse 7/2, Elena Frey 6; Schömberg: Stefanie Schütz 6/4.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schwenningen 21:20 (8:11, 17:17) nach Siebenmeterwerfen. Es war von Beginn an ein Bezirksligaduell auf Augenhöhe, bei dem die Führung ständig wechselte. Beim 14:17 kurz vor Spielende sah alles nach einem Erfolg der Schwenningerinnen aus. Mit einem wahren Kraftakt schaffte die HK Ostdorf/Geislingen aber noch den Ausgleich und setzte sich im anschließenden Siebenmeterwerfen durch. Beste Werferinnen: Ostdorf/Geislingen: Anne Leykam 5/4, Michaela Koch 5/3; TG Schwenningen: Angelina Kny 7/1.

Siebenmeterwerfen um Platz 3: TG Schömberg – TG Schwenningen 1:3.

Endspiel: HSG Hossingen-Meßstetten – HK Ostdorf/Geislingen 20:8 (9:3). Das erste Tor gelang Ostdorf/Geislingen. Danach war es jedoch eine einseitige Angelegenheit. Landesligist Hossingen-Meßstetten stand sehr sicher in der Abwehr und kam mit schnellen Angriffen immer wieder zum Erfolg. So baute die HSG ihren Vorsprung kontinuierlich aus und wurde am Ende ihrer Favoritenrolle gerecht. Beste Werferinnen: Hossingen-Meßstetten: Carolin Herre 6; Ostdorf/Geislingen: Michaela Koch 3/1.