Heuberglauf verspricht spannendes Duell über zehn Kilometer

Der Heuberglauf in Meßstetten findet am Sonntag, 1. September, bereits zum 33. Mal statt, wird als Meßstetter-Stadtmeisterschaft ausgetragen und gehört auch in diesem Jahr wieder fest zum Silberdistel Albcup dazu.

Und gerade weil der Heuberglauf als fünfter Wettkampf Bestandteil der siebenteiligen Rennserie ist, verspricht er auf die Gesamtcup-Wertung bezogen spannende Duelle. Während bei den Frauen mit Ricarda Rapp die Albcup-Gewinnerin mit vier Siegen in Folge bereits feststeht, entwickelt sich in der Männerwertung bei den verbleibenden drei Wettkämpfen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das in Meßstetten beim Hauptlauf über zehn Kilometer seine Fortsetzung finden wird.

Denn: Simon Friedrich vom TSV Straßberg, der neun Mal in Folge den gesamten Cup gewonnen hatte und auch den zehnten Gesamtsieg anstrebt, bekommt es allerdings in diesem Jahr mit Andreas Schindler vom TSV Glems zu tun. Letzterer liegt aktuell mit zwei ersten Plätzen, die er im April in den ersten Cup-Läufen in Schömberg und Wilflingen einfuhr, vorne. Friedrich siegte in Hausen ob Verena , Schindlers Vereinskollege Alexander Görzen überquerte in Renquishausen als erster die Ziellinie.

Andreas Schindler und auch Simon Friedrich kündigten unserer Zeitung bereits ihre Teilnahme in Meßstetten an und wollen beide gewinnen. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein spannendes Rennen freuen. Der TSV Meßstetten als Veranstalter rechnet beim Hauptlauf wieder mit 80 bis 100 Läufern.

Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer gibt es auch einen 4,7 Kilometer langen Hobbylauf sowie einen Nordic-Walking-Wettbewerb mit zehn Kilometern Länge. Die Schüler duellieren sich über 1500 Meter.

Der Heuberglauf beginnt um 10 Uhr mit den Schülerläufen. Alle anderen Wettbewerbe werden um 10.30 Uhr gestartet. Kurzentschlossene können sich bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf in der Heuberghalle, Wildensteinstraße 23 in Meßstetten, nachmelden. Die Startnummernausgabe ist ab 9 Uhr.