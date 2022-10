Heuberger genießen „German Gemütlichkeit“ und Bier in Plastikmaßkrügen

Eine 80-Jährige, die immer wieder aufspringt und „Zickezacke, zickezacke, hoi hoi hoi“ ruft, ein stolzer Waffenbesitzer, der alle zum Schießen auf seiner Shooting-Ranch einlädt, Bier in Plastikkrügen, eine ehemalige Gosheimerin, die vor 60 Jahren ausgewandert ist, jede Menge Verpackung um gigantische Burger und Steaks, auf Hochtouren brummende Klimaanlagen, Dirndln und Lederhosen aller Art und mittendrin: elf wackere Schwaben, die da bestens gelaunt eintauchen - und irgendwie doch auch ihr eigenes Ding machen. Die Reise von Kalles Blech-Buaba aus Gosheim in die USA war ganz offenbar ein einschneidendes Erlebnis.

Reisebericht auf Instagram

Man konnte die Sache ein bisschen in Bildern verfolgen. Auf Instagram ließen die zwölf Schwaben, das Dutzend machte Kalle (Karl-Heinz) Kleins Frau Silke voll, ihre Fans an der Reise teilhaben. Was sie nicht für möglich gehalten haben: Das was man so an Vorstellungen in Filmen von Amerika gewinne: „Das ist wirklich so“.

Alles größer als bei uns, große Unterschiede zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung („auf dem Land ist der Bildungsgrad nicht so hoch wie in den Städten und die Leute sind auch anders gekleidet und dicker“), streckenweise null Bewusstsein von globaler Klima- und Müllkrise („Das ist für die Leute weit weg“) und eine große Begeisterung für amerikanische Marschmusik und Deutschland-Klischees.

Riesen Freundlichkeit und Neugierde

Und: eine riesige Freundlichkeit und Neugierde, vor allem in Chicago selbst, gegenüber den Gästen aus Deutschland. Die hatten trotz mancher körperlicher Herausforderung, die ein bier- und essseliger Anlass wie das Oktoberfest bietet, eine ordentliche Kondition bei diesem Besuchsprogramm. Denn gleich am ersten Tag stand eine Stadtführung auf dem Programm, obwohl sie wegen der Zeitverschiebung dann insgesamt 26 Stunden wach waren. Dabei wurde der drittgrößte amerikanische Wolkenkratzer (Willis Tower) besucht und natürlich ausgiebig in die „amerikanische Kulinarik“ mit Beefsandwich, Hotdog, Craft Beer, Brownies und Popcorn eingetaucht.

German Gemütlichkeit

Schon am zweiten Tag war dann die Steuben-Parade zum „German-American Fest“, für das das Plakat „German Gemütlichkeit“ (die deutschen Worte im Original) versprach. Auf Instagram ist ein Filmchen zu sehen, auf dem unsere Musiker einsam und allein wacker über eine Großstadtbrücke marschieren, in Lederhosen und mit ihren Instrumenten spielend, und Passanten schauen, oder haben es eilig. Nein, das war nicht die Parade, korrigieren im Gespräch Steffen Digese, Fabian Apple und Kalle Klein das Missverständnis. „Das war auf dem Weg dorthin.“ Und da, wo sie stehen mussten, da rückten sie schon mal vom Polka-, Marsch-Programm ab und spielten Guggenmusikalisches. Zur Begeisterung der mittanzenden Zuhörer.

Bei der Parade liefen die Deutschen, sie waren die einzigen Original-Deutschen, ganz vorne mit. Tausende feierten mit und viele suchten das Gespräch anschließend im Festszelt. Eine Frau zum Beispiel, die Vorfahren aus Seitingen hatte, oder ehemals in Deutschland stationierte GIs, die daher ein paar brocken Deutsch konnten. Zum Glück regnete es am Folgetag, Erholung nach dem rauschenden Fest.

Die Heuberger Bläser waren in einem Auto unterwegs mit zwölf Plätzen (und Schildern wie bei einem Tourbus) und schliefen in Hotels in Viererzimmern „Dass wir alle zusammen waren, war klasse“, sagt Kalle Klein.

Kleine Berühmtheit in Chicago

Und in Chicago waren sie schon eine kleine Berühmtheit. Ein Jogger erkannte sie sofort wieder. Auch in den Blues-Bars, wo sie sich „musikalisch weitergebildet“ (Kalle) haben, im Biergarten, wo sie kurz vor dem Rückflug nochmal gespielt haben und überhaupt: es hatte sich rumgesprochen, dass sie zu Besuch sin. Und so kam es auch, dass sie die Cousine der Frau des früheren Bürgermeisters Fortenbacher aufsuchte, Diane Langley Harris. Sie hatte Fotobücher dabei und freute sich unbändig über den Besuch aus der Heimat.

Auch eine Frau aus Albstadt sei ins Gespräch gekommen und drei Remstäler. Wie viele Deutsche in den USA seien, sei ihm, so Kalle Klein, zuvor nicht bewusst gewesen.

Die Besuche bei Budweiser in St. Louis und Harley Davidson, Hermle und Trumpf, Arbeitgeber von mehreren Bandmitgliedern, gehörten zu den umfassenden Rundreise. Die Gebäudeanmutung und Schilder von Hermle waren genauso wie in Gosheim. „Das hat einen schon ein bisschen stolz gemacht“, gestehen die drei.

Am eindrücklichsten – auch wegen des krassen Gegensatzes zu der Millionenstadt Chicago und der Großstadt St. Louis – war dann aber der Ausflug nach Terre Haute, einer Kleinstadt, in der an einer kleinen Uni Fabian Aiple studiert hatte, gewesen. Denn da waren die Besucher vom Heuberg bei Gastfamilien untergebracht.

Auch dort war der Anlass ein Oktoberfest. „Man hat einen tatsächlichen Einblick bekommen, das war ein bisschen wie beim Schüleraustausch“, sagt Kalle Klein. Der war als „Chef“ natürlich beim höchstrangigen Gastgeber, einem ehemaligen Professor von Aiple, untergebracht.

Von Unbekannten umarmt

Erika Cantin, die Lehrerin eines Colleges in Terre Haute und begeisterte Austausch-Organiastorin (mit einer Schule in Schwenningen) hatte alles bestens organisiert. Sie durften die Uni besichtigen, Kalle machte einen „Pool Day“, andere nahmen an einem Baptisten-Gottesdienst teil, bei dem sie von einer Unbekannten erst einmal umarmt wurden und vieles mehr.

Diese Kontakte seien prägend gewesen und schon in diesem Monat kommt eines der Gastpaare nach Regensburg für eine Flussreise. „Da wollen wir dann hinfahren, um sie zu sehen“, sagt Aiple.