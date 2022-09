Heuberger Frauengespräche sind wieder aktiv

Bruder Jakobus Kaffanke hat jüngst bei den Heuberger Frauengesprächen am Morgen über Dr. Edith Stein referiert. Er stellte den Lebensweg der Heiligen vor, die in vieler Hinsicht zum Vorbild geworden ist und sowohl beruflich als auch privat als „Christliche Jüdin“ Lebenskrisen bestehen musste.

Lebensqualität vermittelt der „innere Weg“, so legte Bruder Jakobus laut Pressemitteilung dar. Die „Innerlichkeit“ sei ganz bewusst der Weg von Edith Stein gewesen – das heißt: nach vorne schauen, bei Konflikten parallel in eine Richtung gehen, sich entwickeln, bewegen, Dinge hinterfragen, sich einfühlen.

Mit ihrer „Phänomenologie der Philosophie“ stößt sie „Bewegung“ an. Die Frau soll sich in der Gesellschaft entwickeln können, nicht nur festgeschriebene Rollen spielen. Auch sie selbst war von dem festgesetzten Rollenbild blockiert: Sie konnte als Frau, als Doktorin der Philosophie, keinen Lehrstuhl bekommen. Gerne hätten die Frauen noch länger den interessanten Ausführungen von Bruder Jakobus zugehört und hoffen auf eine Weiterführung im nächsten Jahr.

Am Dienstag, 15. November, stellt Jutta Krause im Katholischen Gemeindehaus in Gosheim in ihrem Vortrag „Gottes starke Töchter – Frauen in der Bibel“ wichtige Frauengestalten aus dem Alten und Neuen Testament vor, die Anregungen für das eigene Handeln geben könnten.