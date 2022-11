Heuberger Frauengespräche am 15. November

Der nächste Termin der „Heuberger Frauengespräche am Morgen“ findet statt am Dienstag, 15. November, von 9 bis 11 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Gosheim, Lembergstraße 1.

Diesmal gibt es laut Ankündigung ein Frühstück gegen einen Unkostenbeitrag von vier Euro. Das Thema lautet „Gottes starke Töchter – Frauen in der Bibel“. Referentin ist Jutta Krause, Theologin und Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg.

Informationen und Kontakt: Gabriele Schuler, Telefon 07426/ 34 97.