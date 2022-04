Heuberg-Erlebnis-Sonntag findet wieder statt

Heuberg aktiv veranstaltet am 25. September wieder einen verkaufsoffenen Heuberg-Erlebnis-Sonntag. Hauptattraktionen sind der überregional beliebte Heuberger Flohmarkt in Wehingen und das Gosheimer Seifenkistenrennen mit US-Car-Ausstellung in Gosheim.

„Die erste Planungsphase dieser Großveranstaltung auf dem Heuberg ist in diesen Tagen angelaufen“, so Dieter Volz,“ Organisator und Vorsitzender von Heuberg aktiv. „In den ersten zwei Tagen nach der Veröffentlichung im Heubergportal www.heuberg.de haben sich für den 15. Heuberger Flohmarkt in Wehingen bereits 60 Flohmarkthändler aus nah und fern angemeldet.“ Das zeige sehr deutlich, wie sehr man sich nach Normalität in diesen Zeiten sehne.“ Ebenso „hungrig“ seien die Seifenkistenpiloten, die sich in Gosheim wieder spannende Rennen liefern werden. Fast schon Kultstatus hat auch das US-Car-Treffen. Zahlreiche örtliche Vereine sind ebenfalls mit von der Partie.

Wie in den Jahren zuvor soll es einen kostenlosen Buspendelverkehr zwischen den Gemeinden geben. „Mit diesem besonderen Event möchten wir aber vor allem dem örtlichen Einzelhandel mit seiner Angebotsvielfalt Gelegenheit geben, sich den vielen Besuchern zu präsentieren. Wir hoffen, dass wir mit diesem Heuberg-Erlebnis-Sonntag für die ganze Familie an die Erfolge vor der Pandemie anknüpfen können“, gibt sich Volz zuversichtlich. Kopfzerbrechen bereite die derzeitige umfassende Ortskernsanierung in der Gemeinde Wehingen. Jedoch zeigte sich Bürgermeister Gerhard Reichegger optimistisch, dass der erste Bauabschnitt rechtzeitig fertig wird. Für den neuen Heubergfilm finden in beiden Gemeinden an diesem Großevent die letzten Dreharbeiten statt.