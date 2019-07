Herren des Tennisclubs Heuberg feiern den Aufstieg in die Verbandsliga

Die Herren-Mannschaft des TC Heuberg hat am Sonntag vor mehr als hundert Zuschauern in einem an Spannung nicht zu überbietenden Endspiel gegen den TC Bochingen den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft und damit dem Tennisclub Heuberg den größten Erfolg seiner Geschichte beschert.

In der Besetzung Danilo Vukotic, Aleksandar Cvetkov, Daniel Huber-Winter, David Renz, Matthias Narr und Philipp Renz kämpften sie die ebenbürtigen Bochinger in einem dramatischen Finale nieder. Der aktuelle Vizebezirksmeister, Aleks Cvetkov, brachte die Heuberger gegen den in der kompletten Runde bisher ungeschlagenen Julian Bippus mit 1:0 in Führung, die Philipp Renz in einem dramatischen Match-Tiebreak auf 2:0 ausbauen konnte. Auch die Heuberger Nummer 1, Danilo Vukotic, konnte sich in einem begeisternden Spiel gegen Benjamin Dieterle in zwei Sätzen durchsetzen.

Doch die Bochinger kämpften sich zurück. Schließlich stand es nach den Einzeln 3:3.

Nun mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Nachdem Daniel Huber-Winter und Danilo Vukotic das 1er Doppel klar gewannen, Matthias Narr und Philipp Renz jedoch ebenso deutlich ihr Doppel verloren, stand es 4:4. Aleksandar Cvetkov und David Renz hatten es nun in der Hand, den Sack zuzumachen. Tosender Beifall schließlich, als Aleks Cvetkov mit einem gefühlvollen Volley den Heuberger Triumph mit 7:5 und 6:3 klarmachten. Wie knapp das Aufstiegsspiel war, ist an den einzelnen Spielen ablesen: Der TCH gewann 83 Spiele, Bochingen 81.