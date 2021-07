Hermle verzeichnet deutlichen Aufwärtstrend

Die Maschinenfabrik Berthold Hemle AG verzeichnet im laufenden Geschäftsjahr 2021 eine „zunehmende, deutliche Nachfrageerholung“, so eine Pressemitteilung. Der Auftragseingang des Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten stieg demnach in den ersten fünf Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 konzernweit um 27,9 Prozent auf 134,4 Millionen Euro (Vj. 105,1 Millionen).

Im Inland gab es laut Mitteilung ein Plus von 43,2 Prozent auf 52,7 Millionen Euro (Vj. 36,8 Mio.) und im Ausland von 19,6 Prozent auf 81,7 Millionen Euro (Vj. 68,3 Mio.). Dabei, so der Hermle-Vorstand bei der Hauptversammlung, zeigte sich ein weiter wachsender Bedarf bei Industrie 4.0. Außerdem habe sich neben den pandemiestabileren Branchen wie der Verpackungs-, Elektronik- und Medizintechnikindustrie zuletzt das Geschäft mit Teilbereichen der Automobilindustrie belebt, die nicht direkt von der automobilen Wende betroffen seien. Der Auftragsbestand belief sich am 31. Mai konzernweit auf 66,3 Millionen Euro gegenüber 73,0 Mio. am Vorjahresstichtag und 44,8 Mio. Euro Ende 2020.

Zahl der Mitarbeiter sinkt leicht

Der Hermle-Konzernumsatz lag laut Mitteilung in den ersten fünf Monaten 2021 mit 112,9 Mio. Euro noch 14 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres (131,3 Mio. Euro). 46,4 Mio. Euro des Gesamtvolumens entfielen auf das In- (Vj. 52,5 Mio. Euro) und 66,5 Mio. Euro auf das Ausland (Vj. 78,8 Mio. Euro). Das Ergebnis entwickelte sich „wie erwartet“ deutlich unterproportional zum Umsatz. Ursächlich dafür seien zum einen „anhaltend starke Preissteigerungen bei Zukaufmaterialien und Energie, die bisher nicht an die Kunden weitergegeben wurden“, und zum anderen das Ziel von Hermle, die Belegschaft während der Pandemie intakt zu halten, „um danach wieder schnell durchstarten zu können“. Die Zahl der Beschäftigten ging bis Ende Mai leicht auf 1297 zurück (31. Mai 2020: 1303), der Umfang der Kurzarbeit sei etwas reduziert worden. Die Entwicklung der ersten fünf Monate untermauert laut Mitteilung die Prognose für 2021 von Hermle: Sofern sich die Rahmenbedingungen - sei es durch neue Covid-19-Mutationen oder andere negative Einflüsse - nicht grundlegend ändern, geht das Unternehmen beim Umsatz davon aus, „den Ende Mai noch bestehenden Rückstand im Jahresverlauf aufzuholen und wieder mindestens das Vorjahresniveau von 296,9 Millionen Euro zu erreichen“. Sollte sich die Nachfragebelebung weiter dynamisch fortsetzen, bestünden sogar Chancen für ein Umsatzplus von zehn Prozent oder mehr. Dem steht wegen des allgemein wachsenden Bedarfs an verschiedenen Rohstoffen allerdings ein spürbar steigendes Risiko von Engpässen in der Lieferkette gegenüber.

Nachfrage verbessert

Das Ergebnis werde sich wegen der Preissteigerungen in der Beschaffung sowie eines höheren Personalkostenanteils voraussichtlich auch im Gesamtjahr 2021 unterproportional zum Umsatz entwickeln. „Wenn möglich, sollen die Beschäftigten unabhängig von der Kurzarbeit auch 2021 alle Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, tarifliche Sonderzahlungen und eine Prämie erhalten.“ Seit Mai kehre die Belegschaft zunehmend aus der Kurzarbeit zurück. „Im zweiten Halbjahr dürfte sich dieser Trend fortsetzen, da die Produktionsplanung wegen der verbesserten Nachfragesituation bereits mehrfach nach oben angepasst wurde.“ Außerdem werde Hermle am Firmensitz Gosheim in ein neues Großbearbeitungszentrum für die Teileproduktion investieren und mit dem Aufbau einer erweiterten Spindelfertigung beginnen. Die Entwicklung zusätzlicher Automations- und Software-Komponenten sei geplant.

Bei der Hauptversammlung, die erneut virtuell stattfinden musste, stimmten die Aktionäre laut Mitteilung dem Dividendenvorschlag sowie den weiteren Vorschlägen der Verwaltung zu. Damit werde eine unveränderte Basisdividende von 0,80 Euro je Stamm- und 0,85 Euro je Vorzugsaktie sowie ein stabiler Bonus von 4,20 Euro ausbezahlt. Je Vorzugsaktie errechne sich daraus eine Ausschüttung von 5,05 Euro. Somit erhielten auch die Beschäftigten für das Geschäftsjahr 2020 einen Bonus wie in Vorjahreshöhe. Der Aufsichtsrat wurde in seiner bisherigen Zusammensetzung bestätigt.